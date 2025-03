Ingebrigtsen sikret gulldobbel i innendørs-EM – flybilletter til VM bestilt

Fredag vant Ingebrigtsen gull med klar margin på 1500 meter, og 24-åringen hadde få problemer med å sikre nytt gull på søndagens 3000 meter med tiden 7.48,37. Det er sesongbeste for nordmannen.

Seieren gjør at Ingebrigtsen for tredje gang på rad har vunnet en gulldobbel i innendørs-EM.

– Jeg synes det er veldig gøy å konkurrere, og så handler det om å ha litt flaks i forberedelsene. Man skal jo holde seg sykdomsfri og skadefri. Jeg stiller opp og er glad i å gjøre det, sa Ingebrigtsen til NRK.

Billetter til Kina

21. mars starter innendørs-VM i friidrett i Kina. Innendørs-VM avsluttes 23. mars, og dagen etter starter rettsaken mot brødrenes far Gjert.

Ingebrigtsen har bestilt flybilletter til Kina, men er ikke helt klar til å bekrefte at han stiller til start.

– Det er sånn at billettene er bestilt, men jeg tar de beslutningene så sent som jeg kan, for å sikre at jeg gjør de rette tingene og gjør mitt beste, sa Ingebrigtsen til NRK.

24-åringen ville heller ikke fortelle om han aktet å stille på både 1500 meter og 3000 meter i VM dersom han deltar.

Uten broren

I EM fikk han iallfall full uttelling med søndagens gull. Briten George Mills vant sølv, mens franskmannen Azeddine Habz sikret bronsen.

Storebror Filip Mangen Ingebrigtsen klarte så vidt ikke å komme seg til finalen, da han røk ut på målfoto i sitt kvalifiseringsheat lørdag. Med tiden 7.51,76 var han to hundredeler for sent ute til å nå finalen.

31-åringen satte i februar personlig rekord på 3000 meter innendørs med tiden 7.39,37.

Les også: Ingebrigtsen med utklassingsseier – tok sitt sjette EM-gull innendørs