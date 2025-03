Idrettspresidenten: – Skuffende, alvorlig og uakseptabelt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er skuffende, alvorlig og uakseptabelt at dette har skjedd. Regelverket er klart, og vi i norsk idrett skal være gode rollemodeller og sørge for at regelverket følges, sier hun i en uttalelse sendt til NTB.

– Når et regelbrudd skjer bevisst, må det få konsekvenser. Jeg er glad for at Norges Skiforbund tar hendelsen på største alvor, innrømmer feil og sier det vil få konsekvenser.

Hun er bekymret for hva saken gjør med norsk idretts omdømme.

– Norsk idrett skal gå foran med gode verdier og god sportsånd. Vi vet at slike hendelser skader omdømmet, både til skisporten og til norsk idrett, sier Al-Samarai.

– Tillit bygges over tid, og jeg er trygg på at skiforbundet nå vil gjøre sitt ytterste for å gjenopprette denne tilliten så raskt som mulig.

Reidar Sollie kommenterer: Ski-VMs signatur: Norsk juks (+)

Hoppsjefen om VM-skandalen: – Vil vurdere min egen stilling

Les også: Johaug med stikk til gullvinner Karlsson: – Kan vise litt respekt