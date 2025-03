Forfang og Lindvik: – Ville aldri hoppet om vi visste dressen var manipulert

– Vi beklager at vi ikke har orket å uttale oss til mediene etter det som skjedde i går. Vi er begge helt knust. Ingen av oss ville ha hoppet med dresser vi visste var manipulerte. Aldri, skriver de.

– Tilliten til støtteapparatet har vært stor, og de har alltid jobbet hardt for å utvikle konkurransedyktig utstyr. Også vi utøvere har et ansvar for at dressen passer, men vi har ikke hatt noen rutiner for å ettergå arbeidet støtteapparatet har gjort, for eksempel når det gjelder søm. Dette må vi lære av.

Lindvik mistet sølv og Forfang femteplass da de ble disket i dresskontrollen etter finaleomgangen i lørdagens VM-renn.

Les kommentar om VM-skandalen: Han skulle selvsagt møtt mediene, ikke sittet i bilen (+)

Hoppsjefen: – Vil vurdere min egen stilling

Les også: Hopptreneren svarer: – Jeg er utrolig lei meg