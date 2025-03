FIS gransker den norske hoppskandalen – ser også på Graabak-saken

Det kommer fram i en melding fra FIS. Forbundets etiske komité er satt på saken.

Marius Lindvik og Johann Forfang ble begge diskvalifisert etter en inspeksjon av hoppedressene etter lørdagens storbakkerenn. De var ikke i samsvar med utstyrsreglene.

Saken førte til at Lindvik mistet VM-sølvet.

FIS etterforsker nå en mistanke om ulovlig manipulasjon av utstyret fra det norske teamet.

Dette vet vi om diskvalifikasjonene til de norske hopperne i ski-VM i Trondheim:

* Marius Lindvik, Johann André Forfang og Kristoffer Eriksen Sundal ble alle disket etter storbakkerennet i Granåsen. Lindvik mistet sølvmedaljen.

* Det internasjonale skiforbundet (FIS) oppga manipulasjon av hoppdressen som årsak til diskvalifikasjonene.

* I forkant av rennet dukket det opp en video av norske ledere som syr hoppdresser på utøverhotellet i Trondheim. Opptaket skal være gjort dagen før storbakkekonkurransen. Innholdet ble av flere omtalt som mistenkelig.

* Underveis i rennet la Østerrike, Polen og Slovenia inn en protest mot det norske lagets dresser. Det internasjonale skiforbundet (FIS) avviste først protesten, men nye kontroller etter rennslutt avdekket uregelmessigheter.

* Ifølge det norske laget skal bakgrunnen for diskvalifikasjonene være at sømmene på utøvernes dresser er funnet å være for uelastiske. Regelverket sier at det må være en viss grad av elastisitet i disse.

* Ledere fra flere hoppnasjoner har anklaget Norge for bevisst juks, og det er også fremsatt krav om at det norske laget må granskes.

* Fra norsk side omtales bakgrunnen for diskvalifikasjonene som et regelbrudd, ikke juks. Hoppsjef Jan-Erik Aalbu beklaget etter rennet situasjonen.

* Norges Skiforbund har varslet at det skal ses nærmere på hvordan dressregelbruddet kunne skje.

Hver for seg

Fredag ble Jørgen Graabak disket etter at det ble funnet feil ved skibindingen hans etter hoppingen i lagkonkurransen i kombinert. Norge mistet muligheten til å ta gullet, men endte opp med å ta seg inn på pallen.

– Hoppsakene har ikke jeg noen kommentar til. Når det gjelder vår sak, er det fint at de gjør en granskning. De skal vel sjekke hva som har skjedd. Det har jeg ikke noe imot, sier Norges kombinertsjef Ivar Stuan til NTB.

– Vi hadde en feil binding, og det har vi innrømmet. Det var en tabbe, og det beklager vi, legger han til.

Stuan understreker at det ikke har vært et samarbeid mellom det norske hopp- og kombinertlaget i VM.

– Vi har ikke hatt noe felles syrom og ordner dresser hver for oss. Vi har heller ikke bodd i samme etasje. Vi er like overrasket som alle andre over det som skjedde i går.

Kritikk

Allerede tidligere i helgen sa FIS-topp Lasse Ottesen til NTB at det var satt i gang en undersøkelse av etterspillet som oppsto etter Graabaks diskvalifikasjon. Han er forbundets renndirektør for kombinert.

– Ja, og flere ting som jeg ikke kan gå inn på nå, fordi saken fortsatt er under utredning. Både advokater og andre sier da at jeg ikke kan kommentere dette mens den er under etterforskning, sa Ottesen.

Han la til at prosessen ligner på det som skjedde i Seefeld tidligere i vinter. Da gikk Stuan hardt ut etter en disk av Ida Marie Hagen og kritiserte måten FIS gjør dresskontroller på.

Reaksjonen førte til at FIS sendte et brev til Norges Skiforbund, der de norske utspillene var tema.

