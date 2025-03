Thingnes Bø med ny pallplass i Tsjekkia – tok over sammenlagtledelsen

Seieren gikk til svenske Sebastian Samuelsson, som var suveren med 20 treff. Italienske Tammso Giacomel ble nummer tre, mens Thingnes Bø fullførte pallen.

– Det var tungt fra start. Jeg tror ikke vi hadde de beste skiene i dag, så det var et slit, rett og slett, sa Thingnes Bø og rettet en takk til de 40.000 tilskuerne i Tsjekkia.

– Jeg er så takknemlig. Det publikummer her er så ekstremt. Jeg føler at jeg er tsjekkisk når jeg går her. De er så varme, og det bare god stemning her.

Med lørdagens pallplass tok Thingnes Bø over den gule ledertrøya fra Sturla Holm Lægreid, som endte på 5.-plass i jaktstarten.

Flere bom

Thingnes Bø gikk ut 21 sekunder etter franske Émilien Jacquelin, som vant fredagens sprint foran Giacomel.

Med én bom fra Thingnes Bø og to fra Jacquelin på de to første skytingene var plutselig Samuelsson i ledelsen. Svensken hadde skutt fullt hus på de to liggendeseriene.

Forspranget ned til Thingnes Bø var bare på 8,1 sekunder. Men da Samuelsson skjøt fem rett ned igjen på stående, og Thingnes Bø røk på nok en bom, gikk stryningen ut som nummer fire. Da skilte det 33 sekunder til den svenske rivalen.

Thingnes Bø røk på enda en bom på siste skyting, men klarte likevel å berge pallplassen etter at Samuelsson og Giacomel skjøt fullt hus.

Les også: Thingnes Bø på pallen i Tsjekkia – slått av fransk rival

Strømsheim-kollaps

Thingnes Bø kommer fra et knallsterkt VM i Lenzerheide, hvor han stakk av med tre gull, et sølv og én bronse.

Vebjørn Sørum (to bom), Tarjei Bø (to) og Martin Uldal (tre) endte som nummer 12, 13 og 14, mens Endre Strømsheim endte helt nede på 34.-plass etter å ha skutt sju bom.

Verdenscuprunden i Tsjekkia avsluttes med stafetter på søndag. Det gjenstår to verdenscuphelger etter Nove Mesto. 13.-16. mars er det renn i slovenske Pokljuka, før sesongen avsluttes i Holmenkollen 21.-23. mars.

Etter det settet det punktum for brødrene Bøs skiskytterkarrierer. De har begge annonsert at de legger opp etter sesongen.

Les også: Emosjonell Tandrevold slo tilbake med seier: – Usikker på om jeg skulle fortsette