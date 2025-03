Stjernesund i ny pallkamp – tidlig slutt for Shiffrin

Nok en gang kjørte Stjernesund en solid omgang i verdenscupen og har bare to italienere foran seg. Hun er 36/100 sekund bak Federica Brignone, mens det er to hundredeler til Sofia Goggia.

Romerikingen hadde lagt igjen et snaut halvsekund ved andre mellomtid, men kjørte inn litt av det tapte ned mot mål.

– Glimrende kjøring av Thea Louise Stjernesund. Dette skal hun være fornøyd med, sa Viaplays kommentator Jørgen Klem.

Stjernesund har fire ganger vært på pallen individuelt i verdenscupen. Der var hun så sent som for to uker siden da hun var tredje best i Sestriere (Italia).

Denne sesongen har ikke Stjernesund vært dårligere enn nummer ti i storslalåm. Det samme kan ikke sies om USAs alpindronning Mikaela Shiffrin.

Lørdag kjørte hun ut på svensk snø etter å ha havnet på innerski og fått en rotasjon. I vinter har Shiffrin kun 5.-plass som toppresultat i disiplinen.

Mina Fürst Holtmann er 1,88 sekunder bak toppen. Det holder til en 18.-plass etter at litt over 20 alpinister har kjørt.

Finaleomgangen i Åre kjøres fra 12.30.

Les også: Vickhoff Lie like utenfor pallen i Kvitfjell: – Kan ikke klage