Riiber avsluttet VM-karrieren med overlegent gull – sølv til Graabak

Riiber hadde et knallgodt utgangspunkt før langrennet etter å ha hoppet 139 meter i storbakken. Dermed fikk han et forsprang på ett minutt og 14 sekunder ned til nærmeste utfordrer.

Det gjorde at 10-kilometeren i Granåsen ble en ren parademarsj foran et publikum som akkurat hadde sett langrennskongen Johannes Høsflot Klæbo ta sitt sjette gull av seks mulige i VM på hjemmebane.

Riiber ender med tre av fire mulige gull. Bare herrenes lagkonkurranse, der Norge plukket bronsen etter en sterk ankeretappe fra Riiber, endte uten 27-åringen på toppen av pallen.

– Det ble litt emosjonelt. Det var stort. Det er en drøm som går i oppfyllelse å gjøre dette på hjemmebane, sa pappa John Riiber til TV 2.

Graabak slo tilbake

Selv med et solid utgangspunkt holdt Riiber et høyt tempo fra start i langrennet. Han økte til resten, og dermed sto spenningen om hvem som skulle ta de øvrige medaljene.

Jørgen Graabak spurtet inn til sølv foran tyske Vinzenz Geiger, mens Jens Lurås Oftebro endte på 4.-plass. Graabak sikret sølvet ikke langt unna fra der han ble født.

Dermed ble det revansj for Graabak etter at han ble disket i fredagens lagkonkurranse og ødela gullhåpet for Norge.

Også faren til gullvinner Jarl Magnus Riiber måtte trekke fram gleden av Graabaks sølv.

– Jeg synes også det var fantastisk moro å se på Graabak i dag. Det har vært mye støy det siste døgnet, så det var utrolig moro, sa John Riiber.

Knallhopp

Gullet var halvveis nede i lommen på Riiber lørdag etter hoppdelen. Det suverene svevet kom etter at juryen hadde flyttet ned bommen flere avsatser.

– Jeg var nervøs i dag. Det var litt «payback time» fra i går, og det var mye følelser. Det var mye hopping som skulle ut, sa Riiber i et FIS-intervju.

Tidligere landslagsløper Magnus Moan mente at hoppet var godt nok til å hevde seg blant verdens beste hoppere.

– Hoppet er så rent teknisk. Bommen settes ned fire ganger, og han hopper nesten 140 meter... Hadde det vært åpning for spesialhopp, ville Jarl definitivt ha hevdet seg der også. Jeg vil påstå at han kunne ha kjempet om medalje, sa NRKs kombinertekspert til NTB etter hoppdelen.

Tittelforsvarer

Riiber stilte som tittelforsvarer i øvelsen og gikk for sitt tredje VM-gull på hjemmebane. Lørdag ble hans ellevte gull totalt sikret i hans siste VM-renn.

En kronisk tarmsykdom setter tidlig strek for Riibers aktive idrettskarriere. Han har kjent på plagene også den siste uken.

– Magen har vært dårlig, og det har den egentlig vært hele mesterskapet. Jeg ser at nerver og stress påvirker sykdommen, men de hviledagene jeg har fått mellom har fungert, sa Riiber til NTB etter Norges bronse i fredagens lagkonkurranse.

Det gjør at OL i 2026 går uten Riiber. Selv om 27-åringen troner alene med flest VM-gull blant kombinertherrene, blir han stående uten et olympisk gull. I Beijing-OL for tre år siden ødela koronasmitte mesterskapet for Riiber.

---

Dette er kombinertløperen Jarl Magnus Riiber:

Alder: 27 år (født 15. oktober 1997)

Klubb: Heming

VM: 11 gull, 3 sølv, 1 bronse.

OL: 1 sølv (lagkonkurranse 2018)

Junior-VM: 2 gull, 2 bronse

Verdenscupen: 78 enkeltseirer og fem sammenlagtseirer (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 og 2023/24)

Fikk i slutten av 2024 påvist en betennelse i magen

Meddelte i januar at han legger opp etter sesongen på grunn av en kronisk tarmsykdom.

Aktuell: Vant lørdagens kombinertrenn i stor bakke og rundet av VM-karrieren med å ta tre av fire mulige gull i Granåsen.

(Kilde: NTB)

---