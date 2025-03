Ny gulljakt for Riiber – leder klart sitt siste VM-renn i kombinert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han hoppet 139 meter og går først ut i langrennet. Det gjør han hele ett minutt og 14 sekunder foran den japanske toeren Ryota Yamamoto.

Riiber er tittelforsvarer i øvelsen og sikter seg inn på sitt tredje VM-gull på hjemmebane. Ti ganger er han blitt verdensmester, og lørdag håper han å greie det for siste gang.

En kronisk tarmsykdom setter tidlig strek for Riibers aktive idrettskarriere. Han har kjent på plagene også den siste uken.

– Magen har vært dårlig, og det har den egentlig vært hele mesterskapet. Jeg ser at nerver og stress påvirker sykdommen, men de hviledagene jeg har fått mellom har fungert, sa Riiber til NTB etter Norges bronse i fredagens lagkonkurranse.

Der ble Jørgen Graabak disket for feil på skibindingen etter hoppingen. Norge falt ned fra gullposisjon til 5.-plass før langrennet, men Riibers ankeretappe sørget for at det likevel ble medalje.

Langrennet starter klokken 14.30.

