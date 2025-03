Millioner drypper på Eliteserien etter europasuksess – så mye får hvert lag

Det europeiske fotballforbundet økte i fjor potten fra 4 til 7 prosent av anslåtte inntekter. Suksessen til Bodø/Glimt og Molde har bidratt til at resten av Eliteserien får mer solidaritetspenger.

En oversikt fra Uefa viser at klubber som spilte i Eliteserien i både 2023 og 2024 får rundt 300.000 euro hver, mens lag som spilte på øverste nivå i 2023 eller 2024 får 150.000.

Det tilsvarer henholdsvis rundt 3,5 og 1,75 millioner kroner.

– Det har vært veldig gledelig å se prestasjonene til norske lag de siste årene, og da spesielt Bodø/Glimt og Molde, som har gjort at vi har klatret opp til 12.-plass på ligarankingen og dermed sørger for at flere lag får muligheten og bedre økonomi for norsk fotball, sier Norges Fotballforbunds generalsekretær Karl-Petter Løken i en uttalelse.

Solidaritetsmidlene gis til eliteklubber som ikke er med i ligaspillet i Uefas tre europacupturneringer for menn.

Les også: Bodø/Glimt valset over Olympiakos – Høgh-dobbel på ny festkveld

Les også: Norge får to lag i Champions League-jakten også i 2026