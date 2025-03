Liverpool vendte til seier over Southampton med hjelp av to straffer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Darwin Nuñez var også sentral da Liverpool vendte kampen. På overtid i den første omgang var uruguayaneren ikke langt fra å bli utvist. Tidlig i den andre omgangen scoret han med to minutters mellomrom utligningsmålet og skaffet straffesparket som ga 2-1.

Salah punkterte kampen i det 87. minutt på et VAR-straffespark etter at Yukinari Sugawara handset i en duell med Luis Diaz.

Ved kampstart skilte 58 poeng mellom de to lagene, men Southampton var på høyde med serielederen i første omgang. Will Smallbone ga gjestene ledelsen etter en forsvarsbrøler, men det skulle ikke bli poeng for tabelljumboen.

Liverpool kom opp i 70 poeng, mens Southampton blir stående med 9.

Sjokkerte

Liverpool dominerte som ventet stort fra start, og Curtis Jones spolerte en kjempesjanse etter fem minutter da han skjøt utenfor fra ypperlig posisjon.

Senere tettet gjestene godt igjen, og Southampton spilte seg etter hvert til egne sjanser i den første omgangen. Det var ikke helt ufortjent da laget tok ledelsen på overtid i omgangen etter rot i hjemmeforsvaret.

Will Smallbone forfulgte et langt innkast inn i feltet. Virgil van Dijk prøvde å skjerme ballen inn til keeper Alisson, men ingen av dem var besluttsomme nok, og Mateus Fernandes fikk en fot på ballen så den spratt i Alisson og ut til Smallbone. Fra spiss vinkel skjøt Southampton-spilleren frekt i mål.

Nuñez misbrukte flere brukbare avslutningsmuligheter i omgangen, og før lagene gikk til pause holdt han også på å pådra seg rødt kort. I frustrasjon sparket han ned Kyle Walker-Peters. Etter at dommeren viste ham det gule kortet ble situasjonen VAR-sjekket med tanke på om fargen skulle byttes, men Nuñez slapp med skrekken.

Byttet og vendte

Liverpool gjorde tre bytter ved pause. Inn kom blant annet Harvey Elliott, som i midtuka scoret med sin første berøring da Paris Saint-Germain ble slått i en mesterligakamp der Liverpool ble utspilt og berget av Alisson.

Elliott holdt på å gjøre det igjen, men hans gode avslutning i det 47. minutt ble ypperlig reddet av Aaron Ramsdale i Southampton-målet.

I stedet var det Nuñez som utlignet noen inutter senere. Luis Diaz raidet til dødlinja på venstresiden og slo skrått ut, og ved nærmeste stolpe var Nuñez nådeløs.

Rett etter fikk Liverpool straffespark da Nuñez gikk overende i en duell med Smallbone. Southampton-protestene ble avvist, og Mohamed Salah kunne skyte 2-1-målet i hjørnet.

Egypteren fikk pynte ytterligere på sin målkonto i sluttminuttene etter en lang VAR-sjekk som endte med straffespark.

