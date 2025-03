Lindvik og Forfang med i gullkampen i storbakkerennet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Marius Lindvik hoppet 138 meter og ser ut til å bli Norges største gullhåp i hopprennet i Granåsen lørdag. Han er på 2.-plass bare 0,7 poeng bak slovenske Prevc før finaleomgangen.

Johann André Forfang er nest best av de norske med et hopp på 134,5 meter. Han er 5,0 poeng bak Prevc og ligger på 4.-plass etter første omgang. Østerrikske Jan Hörl er på 3.-plass før finaleomgangen.

Kristoffer Eriksen Sundal hoppet bare 122 meter. Det ble et skuffende hopp for 24-åringen, som i tillegg ble diskvalifisert for ureglementert hoppdress.

Robert Johansson hoppet 124,5 meter og kvalifiserte seg med 25.-plass så vidt til finaleomgangen i sin første konkurranse i mesterskapet. Hoppveteranen knep den siste plassen i Norges VM-tropp etter at Halvor Egner Granerud skadet kneet.

Slovenske Timi Zajc klarte ikke å kvalifisere seg til finalen, mens tyske Karl Geiger kom med som siste mann etter at Sundal ble disket.

Dersom Lindvik eller en av de andre norske hopperne vinner i storbakken i Granåsen lørdag, vil det sikre gullrekord i VM-sammenheng med mesterskapets 14. norske gull.

Toppet VM-formen

Lindvik har fått en enorm opptur i VM etter å ha slitt med uttellingen stort sett hele sesongen.

26-åringen vant gull i normalbakkerennet i skihoppernes første konkurranse i mesterskapet og vant nok et gull da Norge seiret suverent i lagkonkurransen for blandede lag.

Lindvik herjet på nytt da hans to lange hopp i lagkonkurransen for herrer sikret norsk bronse.

I lørdagens kvalifisering var Lindvik igjen best i hoppbakken med det lengste hoppet på 143 meter. Forfang var nest best av de norske på 4.-plass.

Les også: Ski-VM 2025, her er fullt program, dag for dag

Kan slå gullrekord

Etter at Johannes Høsflot Klæbo og Jarl Magnus Riiber sikret to nye norske gull tidligere lørdag, står Norge med 13 VM-gull totalt i Trondheim, som er en tangering av VM-rekorden fra 2021 og 2019.

Med norsk hoppgull lørdag, vil VM på hjemmebane i Trondheim stå igjen alene som det mestvinnende verdensmesterskapet for Norge og i ski-VMs historie.

Om ikke noen av de norske hopperne klarer å sikre gullrekord, kommer det en siste sjanse på det 14. norske gullet i mesterskapet når VM avsluttes med kvinnenes femmil søndag.

Der stiller Therese Johaug som favoritt til å vinne sitt første VM-gull siden comebacket. Så langt i mesterskapet har Johaug blitt snytt for gull av svenske Ebba Andersson ved to anledninger.

Les også: Norge suser mot gullrekord i ski-VM