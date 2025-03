Klæbo foran femmil og folkefest: – Det blir helt enormt

Det meldes om full vømmølfest rundt Sørem Gård, ute i løypa, og det blir nok ikke bare kaffe i alle krus. Stadion er for lengst utsolgt, og i likhet med sist lørdag er det ventet stinn brakke på gratisområdene utenfor stadionområdet.

– Jeg tror ikke du trenger å oppfordre folk til å lukte på spriten. Lørdagen blir helt enorm. Det blir sikkert et voldsomt liv, og jeg skal gjøre det jeg kan for å være best mulig forberedt og prøve å ha en så god dag som overhodet mulig, sa Klæbo til NTB og øvrig skrivende presse etter den overlegne stafettseieren.

– Det blir spennende å se, og jeg skal grave dypt i kjelleren for å ta en medalje, sa han.

Under stafetten sikret han seg gull nummer fem av fem mulige hittil i mesterskapet.

– Du mangler vel faktisk en seier i femmil skøyting?

– Ja. Det har jeg aldri vunnet, og på papiret er jeg ikke favoritt.

– Er det din svakeste distanse?

– Ja. På papiret er det nok det, men vi får se om vi klarer å snu det.

Åpenbar favoritt

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum føler seg trygg på at Klæbo kommer til startstrek på ny i en form som er god nok til et nytt gull. Klæbo har brukt mye krefter fram til nå i VM, men det er det også mange andre som har gjort.

– Han er helt åpenbart en av favorittene, selv om det er en distanse han aldri har vunnet. Ingenting hadde passet bedre enn med en seier for første gang her. Det er nok hans svakeste distanse i dette mesterskapet, men svakeste betyr ikke svak. Det har like mye med at han er så sterk på de andre.

– Hvem kan ta ham?

– Vi kommer til å ha fem gode nordmenn på start, og vi har Andrew Musgrave og Mika Vermeulen, for eksempel.

Sterk outsider

Kanskje er det Martin Løwstrøm Nyenget som blir Klæbos hardeste utfordrer. Nyenget tok sølv i skiathlon og falt fra sølvplassen på 10-kilometeren. Han gikk også en gnistrende stafettetappe.

– Femmila er et av løpene som henger høyest for min del. Den skal passe meg bra, og jeg har tenkt mye på den gjennom treningsåret.

– Kan du slå Klæbo?

– Femmila er litt annerledes, og jeg er en av dem som trener mest og hardest. Vi får se. Klæbo har tatt alle gullene til nå og er soleklar favoritt, men jeg tror at det er den distansen det er mulig å ta ham på. Jeg ser på meg selv som en femmilsløper, og vi får se hvor jeg har å kjøre på med, sa Nyenget til NTB.

