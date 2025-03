Kåffa med full kontroll da FFK ble slått i Fredrikstad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Så langt i år har KFUM Oslo levert en bunnsolid oppkjøring, med fem kamper uten tap. I forrige kamp ble Lillestrøm feid av banen med 5-0 etter en fenomenal andreomgang, og lørdag gikk turen til Fredrikstad. Et sted der Kåffa har slitt med å score mål de siste årene, og som de røk ut av cupens semifinale i fjor.

Trener Johannes Moesgaard ønsket derfor å se et KFUM-lag som fortsetter å skape sjanser og ikke minst scorer mål på et godt organisert FFK, og på Fredrikstad stadion var det Kåffa som tok initiativet fra start og allerede etter sju minutter fikk Moesgaard og KFUM Oslo kampens første mål.

Kåffa tar et kjapt frispark høyt inne på Fredrikstads banehalvdel, der David Hickson blir spilt igjennom og kommer seg ned til dødlinja. Vingbacken fikk slått den ut til Mathias Tønnesen, som fikk stå helt alene på en seks-sju meter, og forsvarsspilleren hadde få problemer med å sette den sikkert i lengste hjørnet.

Kåffa med full kontroll

KFUM Oslo gikk ut med sedvanlig energi og tempo, og hadde ballen omtrent konstant det første kvarteret. Fredrikstad klarte ikke å få tak i ballen, da Kåffa gjenvant ballen til stadighet og fikk stå inne på FFKs banehalvdel og trille ball i bakre rekker i jakten på å finne åpninger hos Fredrikstad.

De gangene FFK var inne på Kåffas banehalvdel var det stort sett takket være feilpasninger og slurv hos et Kåffa-lag som hadde særdeles god kontroll defensivt, men ikke skapte sånn veldig mye da vi rundet halvtimen spilt i Plankebyen. Men intensiteten og gjenvinningsspillet var veldig bra.

Ti minutter før pause kom Håkon Hoseth seg til en kjempemuliget, da Hestnes kombinerte seg fint gjennom FFK-forsvaret etter et veggspill med Johannes Nunez før Hoseth ble spilt igjennom med keeper. Hoseth prøvde å sette den ut i hjørnet, men kom litt for nære keeper og klarte ikke sette ballen langt nok ut, slik at Fredrikstads sisteskanse fikk avverget med en beinparade.

Burde vært utvist

Fire-fem minutter før pause kom Hickson nok en gang til dødlinja etter nok et kjapt frispark fra Kåffa. Denne gang prøvde han seg på en avslutning selv, som ble reddet ut til corner. Den ble headet inn igjen i midten fra Aleesami, før det ble blåst frispark av kampens dommer.

Omgangen ble avsluttet med en corner til FFK, der Fallou Fall sparket til Simen Hestnes, og burde blitt utvist. Det fikk ikke dommer med seg, og det førte til litt kalabalik og håndgemeng helt på tampen i en omgang KFUM Oslo hadde fullstendig kontroll. Vertene skapte absolutt ingenting, og Kåffa ledet fortjent.

Amin Nouri og Joachim Prent-Eckbo kom inn til pause for KFUM Oslo, mens tidligere Lyn-spiller Jacob Hanstad kom inn for Fredrikstad. Den andre omgangen startet som den første sluttet, med et Kåffa-lag som hadde mest ball og presset FFK høyt og hardt, og hadde god kontroll på oppgjøret.

Kåffa spilte inn ny seier

Det skjedde ganske lite det første kvarteret, da Kåffa kontrollerte med ballen, og ingen av lagene foretok seg så mye. FFK fikk så sin største sjanse i kampen fem minutter over timen, da Henrik Skogvold snappet ballen på midtbanestreken og fikk en hel halvdel å løpe inn mot Emil Ødegaard på. Kåffas sisteskanse kom langt ut mot tampen av 16-meteren og gikk seirende ut av den duellen med en beinparade.

Utover i omgangen ble det gjort en del bytter, og tempoet og rytmen i det lagene prøvde seg på sank betraktelig. Kåffa hadde fortsatt det meste av ballen, men skapte ikke all verden selv heller, i det vi gikk inn i de siste ti minuttene.

Det skjedde ikke stort de siste ti minuttene heller, da Kåffa hadde full kontroll. Fredrikstad var knapt borti ballen de ti siste minuttene, da KFUM Oslo spilte hjem resultatet med bravur. God struktur, god forflytning, mange pasningsalternativ og god treffsikkerhet i pasningsspillet gjorde at Kåffa trillet ballen seg imellom uten at Fredrikstad kom opp i presset. Dermed ebbet det ut med 1-0-seier til KFUM Oslo.

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Fredrikstad – KFUM Oslo 0-1 (0-1)

Fredrikstad stadion

Mål: 0-1 Mathias Tønnesen (7.)

Gule kort: Haitam Aleesami, Sverre Sandal, Simen Hestnes, KFUM Oslo.

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Mo Lion Njie (Joachim Prent-Eckbo fra 46.), Haitam Aleesami (Amin Nouri fra 46.), Mathias Tønnesen (Niclas Semmen fra 70.) – Håkon Hoseth, Sverre Sandal, Simen Hestnes, David Hickson (Jonas Hjorth fra 82.) – Teodor Haltvik (Yasir Sa’Ad fra 82.), Johannes Nuñez, Moussa Njie (Bjørn Martin Kristensen fra 70.)

