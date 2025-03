Jakob til EM-finale på 3000 meter – storebror Filip røk ut etter målfoto

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han hadde ingen problemer i kvalifiseringen og noterte tiden 7.55,32. De seks beste fra hvert heat tok seg videre.

– Vi trenger ikke lure på om Jakob er i form. Han får det til å se så lett ut. Det er fascinerende å se hvordan veldig sterke løpere ser ut til å ha kretsmesterskapsnivå sammenlignet med Jakob, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Ingebrigtsen er klar tittelfavoritt på distansen. Fredag løp han inn til utklassingsseier på 1500 meter, og for tredje gang på rad kan rogalendingen ta en gulldobbel i innendørs-EM.

Han får ikke med seg Filip Mangen Ingebrigtsen på startsteken i Apeldoorn. Storebroren ble nummer sju i sitt heat på 7.51,76 og ble slått med to hundredeler etter at målfoto måtte til for å dele ut den siste finaleplassen.

Så sent som i februar satte 31-åringen personlig rekord på 3000 meter innendørs. Han tok seg ned til 7.39,97 da han greide EM-kravet.

