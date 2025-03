Historisk Pogacar med ny seier i Strade Bianche tross fall og sykkelbytte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sloveneren var regjerende mester i rittet etter fjorårets elleville seier, hvor han syklet solo i åtte mil. Han gikk også til topps i 2022, og er den første mannlige syklisten til å vinne to strake utgaver i tillegg til at han også ble den første til å vinne i regnbuetrøya som regjerende verdensmester.

Det så imidlertid ikke ut som han ville klare å forsvare tittelen da han gikk i bakken med 50 kilometer igjen til mål.

– Det som var en perfekt dag for verdens beste syklist, er nå en smertefull dag. Nå har vi et fullstendig nytt sykkelritt her, kommenterte Theis Magelssen på Eurosport.

Før fallet satt sloveneren i en tettrio med de to britene Thomas Pidcock og Connor Swift, og Q36.5s Pidcock kunne seile ifra da Pogacar gikk i bakken, mens Ineos' Swift ble hindret og måtte stoppe.

Pidcock fikk imidlertid ikke stor nok luke til å holde unna for en blodig og forslått Pogacar, som byttet sykkel og parkerte Swift i opphentingen.

Med 18 kilometer igjen til mål rykket sloveneren til og skaffet seg umiddelbart en luke til briten, som ikke var i nærheten av å holde følge.

– Han knuser Thomas Pidcock. Det var svar fra verdensmesteren, utbrøt Magelssen.

Magnus Cort ble beste rytter fra Uno X-laget, og kjørte inn til en sterk sjetteplass.

Les også: Sykkelfenomenet Pogacar tok sesongens første seier – lekte med konkurrentene