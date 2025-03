Weng pangåpnet på VM-stafetten – debutant Fosnæs mistet gullet til Sverige

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gullet gikk til de svenske langrennskvinnene, som har gjort rent bord så langt i VM i Trondheim.

Fosnæs hadde med seg Heidi Weng, Astrid Øyre Slind og Therese Johaug på laget.

– De går offensivt og bra, og vi gjorde et skikkelig forsøk på å ta svenskene. Det er jeg veldig stolt av, og jeg håper at folk følte at Norge bidro, sier landslagssjef Sjur Ole Svarstad til NTB og fortsetter:

– I dag vant vi sølvet.

Det var imidlertid mye som tydet på norsk gull da Johaug sendte Fosnæs ut med en ledelse på 37,2 sekunder, men allerede etter et par kilometer hadde stafettdebutanten blitt tatt igjen av medaljegrossisten Jonna Sundling.

Fosnæs fulgte Sundling på tampen av etappen, men måtte gi tapt på oppløpet. Tyskland sikret bronsen etter en spurtduell mot Finland.

– Du gjorde det helt perfekt, sa Johaug til Fosnæs i målområdet.

– Jeg gjorde så godt jeg kunne i dag, og dessverre var Jonna bedre enn meg, fortalte Fosnæs til TV 2.

En for framtiden?

Det var Svarstad enig i.

– Du får en følelse av at det blir akkurat litt for tøft, men hun er en spennende sisteetappe-løper, for hun er ikke dårlig til å spurte, sier landslagssjefen.

– Jeg har veldig tro på Kristin, jeg tror at hun kan bli den sisteetappe-løperen Norge sårt trenger. Jeg synes hun er jæklig tøff på slutten her, legger han til.

Før fredagens renn sto de norske langrennsjentene med to strake seire på VM-stafetten.

Norge fikk en lovende start da Weng nærmest satte inn nådestøtet allerede på første etappe.

– Jeg var litt sliten på førsterunden, men jeg hadde bestemt meg for å eie den løperbakken og at det var der rykket skulle gå. Det var gøy, det er lenge siden jeg har vært så nervøs, sa hun til TV 2.

Les også: Dette er de svenske gullbonusene i ski-VM – Norge med annen modell

Holdt løftet sitt

Det var mange som forventet at Weng skulle være Norges ankerkvinne, men i stedet åpnet hun ballet for det norske laget.

Før start måtte hun svare på om det var hun selv som ikke ønsket en eventuell spurt om medaljene.

– Nei, det var helomvending i siste liten. Vi går rett tog slett for gull, og så fulgte vi på å være offensiv og klinke til fra start, sa hun til rettighetshaveren.

Den lovnaden holdt Weng og satte inn et realt støt ut på sin andre runde, som ingen klarte å holde følge med.

Ved veksling hadde Norge en luke på 2,7 sekunder ned til Tyskland på 2.-plass, mens de svenske gullfavorittene fulgte 35,9 sekunder bak som nummer fire.

– Dette var en fantastisk etappe. Bedre enn jeg nesten hadde ventet, sa landslagssjef Sjur Ole Svarstad til TV 2.

Les også: Fosnæs blir ankerkvinne på VM-stafetten: – Brutal oppgave

Totaldominans

Dermed hadde Slind et fantastisk utgangspunkt, som hun forvaltet med glans. Etter 7,5 kilometer med knallhard gåing i front, sendte hun Johaug ut med en luke på 30 sekunder ned til Sverige, som hadde tatt over 2.-plassen.

Johaug hadde ingen enkel oppgave da hun skulle holde unna for VM-dronningen Ebba Andersson, med 36-åringen viste glimt av gammel storhet og økte i stedet ledelsen til 37,2 sekunder.

Ankerkvinne Fosnæs gikk sin første VM-stafett og så preget ut fra start. Allerede ved halvgått etappe hadde Sundling tatt igjen forspranget. Dermed ble det en smal sak for den nybakte sprintverdensmesteren å sikre gullet på oppløpet.

– Det er nok en nervøs og preget Fosnæs i front, sa TV 2s ekspert Petter Skinstad

Før fredagens renn sto langrennskvinnene med seks seire på de sju sist VM-stafettene.

Les også: Ski-VM 2025, her er fullt program, dag for dag