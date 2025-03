Stuan antyder personlig vendetta etter diskedrama – får svar av FIS-topp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Stuan måtte se det som lignet et sikkert norsk gull gå fløyten da Jørgen Graabak ble diskvalifisert i fredagens lagkonkurranse i VM. Bindingene på Graabaks hoppski ble underkjent.

Det skapte naturlig nok stor dramatikk i Granåsen. Etter et strålende langrenn knep det norske laget bronsemedaljen, men etterpå handlet alt om diskvalifikasjonen av Graabak.

Til NTB sier kombinertsjef Stuan at han har en følelse av at irritasjon rundt hans frittalende væremåte kan ha påvirket juryens beslutning.

– Min opplevelse er at det er en liten vendetta mot meg personlig. Det kjenner jeg på, men det håper jeg det virkelig ikke stemmer. Det er trist at gutta våre skal lide fordi jeg står opp for meningene våre, sier Stuan.

Han skapte oppstandelse da han etter diskvalifikasjonen av Ida Marie Hagen i Seefeld tidligere i vinter gikk hardt ut mot FIS og dresskontrollørene. I etterkant sendte det internasjonale forbundet brev til Norges Skiforbund og ba om en unnskyldning.

Ottesen avviser

Stuan mer enn antyder at han føler at han selv blir oppfattet som for tøff i uttalelsene.

– Det virker sånn, sier kombinertsjefen – og legger også til:

– Vi har jo verdens beste kombinertlag og tar mye gull, og da er det kanskje greit å bytte oss ut på pallen litt.

Konfrontert med Stuans uttalelser er renndirektør Lasse Ottesen krystallklar på at følelsen av vendetta ikke har rot i virkeligheten.

– Vi har aldri disket Ivar Stuan. Det er utøverne vi ønsker at skal holde seg innenfor regelverket. Vi er ikke ute etter noen, men vil at alle skal følge regelverket. I dag har vi testet alle fra alle nasjoner, og da føler vi at vi er både demokratiske, åpne og fine, sier han til NTB.

Ottesen viser videre til et møte som ble avholdt i finske Ruka for noen år siden. Der deltok ledere og trenere fra alle nasjoner, og alle sider av regelverket ble diskutert.

– Der var det unison enighet fra alle nasjoner om at vi skal kjøre svart-hvitt. Det betyr at er du innenfor regelverket, er du innenfor. Er du utenfor, er du utenfor, sier Ottesen.

Kunne fått sjekket utstyret

FIS-toppen hevder også at deltakernasjonene i VM har hatt et stående tilbud om å få sjekket at utstyret er i tråd med regelverket.

– Dørene til våre kontrollører har vært åpne fra dag én. På det første lagledermøtet ble det sagt at de gjerne måtte komme innom med det utstyret de hadde planer om å bruke i konkurranse, så kunne vi se på det. Vi kunne selvsagt ikke godkjenne det der og da, for det skal gjøres på konkurransedag, sier renndirektøren til NTB.

Han gjentar deretter igjen at FIS ikke har noen agenda mot noen.

– Vi er ikke ute etter Ivar Stuan. Han gjør en fantastisk jobb for norsk og internasjonal kombinertsport. Vi er ikke ute etter han eller hans utøvere overhodet. Vi håndterer alle helt likt, er Ottesens klare beskjed.

Jakt på feilen

Umiddelbart etter fredagens hadde ikke den norske leiren konkludert hundre prosent med hva som var årsaken til Graabaks bindingstrøbbel.

– Vi lurer litt på om vi har plukket en feil binding. Vi har slipt veldig mye hoppski i vinter, så det kan være at vi har plukket en feil binding og satt på, sier sportssjef Stuan.

– Dere åpner for at feilen ligger hos dere?

– Vi vet jo ikke, men vi tror det. Dette er i hvert fall ikke noe Jørgen driver med. Dette er noe vi jobber sammen om. I utgangspunktet ligger ansvaret hos utøveren som skal konkurrere, men vi har et stort ansvar for utstyret til våre utøvere og støtte dem på det, svarer Stuan.

Tyskland og Østerrike kjempet til slutt om gullet i lagkonkurransen fredag. Det gikk til slutt tysk vei etter at Vinzenz Geiger rykket på tampen.

Lørdag avslutter kombinertløperne mesterskapet med individuelt renn i Granåsen. Også der er Riiber storfavoritt og regjerende mester. Det blir hans siste VM-renn før han avslutter karrieren etter sesongen.

