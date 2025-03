Skotheim med pangstart i EM – personlig rekord på 60 meter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med det slo han sin personlige rekord med seks hundredeler.

– For et løp av Sander Skotheim. Han tok et klyv ut av blokken og bare ledet fra første meter og til mål, sa NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic Demidov.

– Seks hundredeler er et hav på en slik konkurranse, og det viser at Sander er i superform, la Vebjørn Rodal til.

Skotheim var fem hundredels sekund raskere enn nestemann i feltet. Jeff Tesselaar fra Nederland greide 6,98 på hjemmebane i Apeldoorn.

Løpet ga Skotheim 907 poeng. I februar satte han europarekord i sjukamp innendørs med en sluttsum på 6484 poeng.

Fra før har Skotheim et EM-sølv i øvelsen. Det tok han i 2023.

Mesterskapet går uten Markus Rooth, som i fjor sommer ble olympisk mester i tikamp.

Les også: Slår Johaug tilbake på stafetten – dette er fredagens TV-sport