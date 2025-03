Nedbrutt Graabak etter disken: – VM er i ferd med å bli et mareritt

Veteranen fra Melhus måtte se det som lignet et sikkert norsk gull gå fløyten da han selv ble diskvalifisert i fredagens lagkonkurranse. Bindingene på Graabaks hoppski ble underkjent av kontrollørene.

Det skapte naturlig nok stor dramatikk i Granåsen. Etter et strålende langrenn knep det norske laget bronsemedaljen, men etterpå handlet alt om diskvalifikasjonen av Graabak.

– Jeg kom hit og er i kjempeform. Alt har ligget til rette for at det skulle bli et drømmemesterskap. I stedet er det nå i ferd med å bli et lite mareritt for min del, sier Graabak til NTB.

Han innledet VM med en skuffende kompaktkonkurranse etter at det ble bom på skivalget. Fredag skapte utstyret igjen trøbbel.

Fikk sjokk

Den dramatiske beskjeden kom en stund etter at hopprennet var ferdig.

– Vi satt og planla taktikken for langrennet da vi plutselig fikk beskjed om at mitt resultat var borte fra resultatlista. Det var et bra sjokk. Vi ble store spørsmålstegn alle sammen og lurte på hva som hadde skjedd, sier Graabak til NTB.

– Det viste seg at vi hadde fått skit inn i maskineriet på utstyrssiden. Det er bittert, legger han til.

– Hva legger du i «skit i maskineriet»?

– Vi har vært gjennom en vinter der vi har slitt mye med fart på skiene. Da blir det mye testing av ski, sliper og sånne ting. Da blir det mye av og på med bindinger. Vi har et lager med bindinger på laget, og der har det kommet inn en gammel binding som er noen millimeter skjev. Den står på den ene skia mi og blir skjebnesvanger, svarer kombinertstjernen.

Må rydde opp

Graabak er videre tydelig på én ting:

– Vi må skjerpe rutinene som lag.

– Dere har konstatert at feilen ligger hos dere?

– Det er det jeg har fått beskjed om at har skjedd. Jeg har fått en beklagelse, men det hjelper veldig lite, sier Graabak.

Tyskland og Østerrike kjempet til slutt om gullet i lagkonkurransen fredag. Det gikk til slutt tysk vei etter at Vinzenz Geiger rykket på tampen.

Lørdag avslutter kombinertløperne mesterskapet med individuelt renn i Granåsen. Også der er Riiber storfavoritt og regjerende mester. Det blir hans siste VM-renn før han avslutter karrieren etter sesongen.

