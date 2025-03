Midtskogen oppløst i tårer etter ny disk: – Veldig kjipt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Midtskogen ble også disket under normalbakkerennet tidligere i VM. Fredag hadde hun håp om å få et tellende resultat, men med en disk er det håpet ute.

– Jeg kunne hatt det bedre, men slik er det. Det er veldig kjipt, men man får ikke gjort så mye med det. Det er kjipt at det skal skje i VM, sa hun til TV 2.

I etterkant ble det opplyst om at hun hadde feil i skrittmålet på hoppdressen. Det var også begrunnelsen for disken i normalbakken.

– Det ble testet på toppen og da gikk hun gjennom, men ikke her nede. Jeg må høre hva som skjedde her nede. Hun er helt sikkert lei seg, men hun er 17 år og et stortalent, så hun kommer til være med i veldig mange mesterskap framover, sa hoppsjef Jan-Erik Aalbu til NTB.

Fredagens storbakkerenn er den siste for hoppkvinnene i VM. Tidligere i år ble Midtskogen juniorverdensmester i liten bakke.

Hun tok gull i lagkonkurransen sammen med Anna Odine Strøm, Eirin Maria Kvandal og Heidi Dyhre Traaserud tidligere i mesterskapet.

– Det tar jeg med meg, sa Midtskogen etter fredagens nedtur.

