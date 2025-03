Målshow da Lillebergs Tampa Bay snudde til seier mot Buffalo Sabres

Oppgjøret torsdag kveld ble av det målrike slaget. Hele elleve pucker fant veien til nettet, men det var til slutt en 29 år gammel danske som avgjorde kampen i Tampa Bays favør.

På stillingen 5-5 i siste periode var Oliver Bjorkstrand på rett sted og fikk pirket pucken inn i mål. Da var norske Emil Lilleberg på isen, men nordmannen gikk av isen uten verken scoring eller assist.

Det så ut som seieren skulle gå til gjestene da Buffalo Sabres i midtperioden ledet 3-5. Med to kjappe scoringer sørget Jake Guentzel for at lagene var like langt før siste periode. Før det hadde han allerede utlignet til 3-3, også det i midtperioden.

Det var Tampa Bay som tok ledelsen i kampen. Fem minutter ut i kampen satte Nick Paul inn kampens første scoring, en ledelse som kun varte i 16 sekunder. Da utlignet Rasmus Dahlin for gjestene.

Darren Raddysh ga hjemmelaget på ny ledelsen med sin 2-1-scoring 5.53 inn i kampen, men Alex Tuch og Peyton Krebs ga gjestene ledelsen før første periodepause. Etter at Tage Thompson og JJ Peterka hadde gikk Buffalo en tomålsledelse i midtperioden, snudde Guentzel og Bjorkstrand kampen og sørget for Tampa Bay-seier.

Emil Lilleberg fikk total 17 minutter og 1 sekund på isen for vertene.

