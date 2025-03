Krüger klar for VM-femmila etter hjertetrøbbel: – Et vanskelig uttak

Der utgjør Krüger det norske laget sammen med Johannes Høsflot Klæbo, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget og Pål Golberg.

Golberg er regjerende mester og har personlig friplass.

– Det var et vanskelig uttak. Femmila er alltid vanskelig, all den tid det gås få femmiler. Litt diskusjoner blir det, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til Adresseavisen.

Han forklarte valget av Krüger på denne måten:

– Det er regnearket. Han har en historikk som teller positivt. Så har de andre også levert. Det var vanskelig.

Problemer

Krüger fikk problemer med hjertet på tirsdagens distanserenn i Granåsen. Etterpå bekreftet både han og landslagslege Ove Feragen at symptomene stemte overens med forstyrrelser på hjerterytmen.

Lyn-løperen sa at han hadde opplevd tilfeller av det også tidligere. Feragen opplyste til NTB at det er naturlig å følge utøveren tett etter en slik episode. Samtidig ble det åpnet for at mesterskapet ikke behøvde å være over for Krüger.

Nå er det klart at 31-åringen er på startstrek når herreløperne runder av sitt verdensmesterskap lørdag.

Fikk ikke sjansen

Dermed ble det ingen flere VM-starter på Jan Thomas Jenssen. Andreas Fjorden Ree er satt opp som førstereserve, men må etter alt å dømme reise hjem fra Trondheim uten å ha fått sjansen.

Mange har pekt på at fremadstormende Fjorden Ree kunne være et godt kort på nettopp femmila. Han er blant annet norgesmester på distansen.

Johannes Høsflot Klæbo er allerede VM-kongen, men går for storeslem i Granåsen. Seks gull på seks forsøk vil plassere 28-åringens navn i historiebøkene med gullskrift.

Klæbo har tatt 14 VM-gull i karrieren før femmila. Det gjør han til den mestvinnende herreløperen noen gang. Petter Northugs 13 gull ble passert med Norges suverene seier på stafetten.

