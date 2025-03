Kriserunde for Hovland i Florida – må kjempe for å klare cuten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den norske golfstjernen fikk en elendig start og måtte notere seg en bogey da han gikk ett slag over par allerede på første hull på Bay Hill-banen ved Orlando torsdag. Dette gjentok seg på hull 5 og 6.

– Er det mulig, eller? utbrøt nordmannen ifølge NRK da ha bommet på en putt på sistnevnte.

Andre del av runden gikk samlet sett noe bedre. Han startet med birdie på hull 10, noe han gjentok på hull 16. På hull 15 ble det en ny bogey.

På hull 17 – som er par tre – måtte han opp i fem slag. Dobbeltbogeyen førte ham opp på fire slag over for runden så langt. Det ble ikke bedre av en ny bogey på siste hull, og Hovland endte fem slag over par. Han ligger på delt 52- plass etter første dag.

– Dette er noe av det svakeste jeg har sett av Viktor på green, kommenterte Eurosport-ekspert Henrik Bjørnstad.

Kollega Marius Thorp mente dette var den tøffeste runden han har sett fra Hovland siden 2017.

Wyndham Clark fra USA leder etter første runde, fem slag under par.

Hovland har ikke fått det til å stemme i det siste. I den forrige turneringen, i San Diego for tre uker siden, klarte han ikke den såkalte cuten og fikk dermed ikke spille de to siste rundene.

Les også: Hovland klarte ikke cuten – ute av PGA-turneringen i San Diego