Kombinertgutta sikret seg drømmeutgangspunkt: – Deilig

Når rennet skal avgjøres med 4 x 5 kilometer langrenn 15.30, går Norge ut med en ledelse på 20 sekunder ned til Østerrike på 2.-plass. Tyskland følger ytterligere to sekunder bak der igjen.

De norske kombinertgutta er regjerende mestere og har vunnet de tre siste lagkonkurransene i VM. Sist de ble slått var det Tyskland som stakk av med seieren i Lahti i 2017.

Simen Tiller åpnet ballet for Norge med et kjempehopp på 136 meter, noe som sikret en ledelse på 10,3 poeng ned til Tyskland

– Det var deilig og godt. Jeg føler at jeg får ut et litt bedre skihopp enn jeg har gjort hittil, sa Tiller til NTB.

Stor ledelse

Jørgen Graabak klarte imidlertid ikke å følge opp lagkompisens svev og landet på 126,5 meter. Dermed knep Østerrike og Tyskland innpå noe, men nordmennene toppet fortsatt resultatlisten.

– Det var et helt OK hopp, vil jeg si. Jeg ble litt anspent, men berget høvelig greit, sa Graabak til rettighetshaveren.

Jens Lurås Oftebro slo tilbake med et godt hopp på 132,5 meter, som økte Norges ledelse igjen til 10,1 poeng, men da til Østerrike.

Jarl Magnus Riiber fikk dermed æren av å krone ballet og øke ledelsen ytterligere med et kjempesvev på 134,5 meter.

Utsatt

Lagkonkurransen skulle opprinnelig gått torsdag, men grunnet den ekstreme vinden i Granåsen, ble rennet til slutt flyttet til fredag etter en rekke utsettelser.

– Det er først og fremst litt tungt. Sikkerhet først, men vi visste jo at det skulle bli betydelig mindre vind nå snart, og det har blitt en del roligere allerede. Vi skulle helst hoppet, for det ville vært en fordel for oss nordmenn, sa Riiber til NTB etter utsettelsen.

De norske kombinertgutta har hatt et meget godt VM på hjemmebane. Kombinertgjengen åpnet mesterskapet med gull i den blandede lagkonkurransen, før Riiber fulgte opp med nok en seier i kompaktøvelsen.

Lørdag avslutter kombinertløperne mesterskapet med Gundersen-rennet i Granåsen. Også der er Riiber storfavoritt og regjerende mester.

