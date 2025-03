Ingen norske VM-løpere med på miljøforslag til FIS

Kampanjen kommer ikke til å forstyrre Johannes Høsflot Klæbo og co. som skal kjempe om VM-medaljene.

– Utøvernes stemmer er mye viktigere enn en forstyrrende protest, skriver miljøbevegelsen i en pressemelding.

Avtalen handler om å bygge en koalisjon som skal utvikle et felles forslag til Det internasjonale ski- og snowboardforbundets (FIS) kongress i juni.

Diggins og Karlsson

Forslaget skal omhandle hvilke retningslinjer man skal ha for sponsorer, og at FIS skal bruke sin stemme og «bli en forkjemper for en bærekraftig framtid for vintersporten».

Så langt har 17 utøvere skrevet under på en uttalelse som støtter saken. De eneste norske er Lars Young Vik og Fredrik Fodstad, men de representerer henholdsvis Colombia og Australia. Jessie Diggins, Frida Karlsson og Federico Pellegrino er andre navn på listen.

– Vi håper inderlig på å se noen norske navn på denne listen i løpet av de neste dagene, skriver Folk mot fossilmakta i pressemeldingen.

Mandag møttes aksjonsgruppen og flere av VM-løperne til et dialogmøte. Blant dem som deltok, var langrennsløperne James Clugnet, Björn Sandström, Julia Kern og Gus Schumacher fra henholdsvis Storbritannia, Sverige og USA.

– Vi hadde en veldig konstruktiv samtale med aktivistene. Målet vårt var å vise dem at mange utøvere bryr seg om klimaet og vil snakke om det, sa Clugnet til Nidaros.

Tar bekymringene på alvor

Folk mot fossilmakta har blant annet bedt VM-arrangøren om å fjerne alle synlige logoer og reklame for fossile selskaper, samt å spille av en informasjonsvideo på VM-storskjermene som opplyser om behovet for utfasing av kull, olje og gass.

Tidligere har VM-ledelsen uttalt til NTB at de tar klimabekymringene på alvor, men at de ikke kom til å akseptere aksjonen som var varslet.

«Klimautfordringene samfunnet står overfor, bekymrer også alle oss i Ski-VM. Vi ønsker derfor velkommen enhver debatt og diskusjon med alle samfunnsaktører som løfter dette temaet, og det må skje innenfor rammene av ytringsfriheten og demokratiske spilleregler», svarte de i februar.

