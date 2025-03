Haug står fast etter kritikken: – Jeg har ikke vurdert å trekke meg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg vurderer fortsatt at jeg har veldig god tillit i norsk fotball generelt og toppfotballen spesielt og blant mine eiere, sier Haug til NTB.

Torsdag kveld vedtok Brann mistillit mot Haug på sitt årsmøte. Det samme har Lillestrøm gjort. I begge tilfellene frarådet klubbledelsen sine medlemmer å støtte forslaget om mistillit.

– Jeg har ikke på noen som helst måte vurdert å trekke meg tilbake, sier Haug.

– Jeg registrer at, etter at man tapte VAR-saken på tinget, man åpenbart har et ønske om å gå mot person istedenfor sak. Saken er tapt i det høyeste demokratiske organet vi har i norsk fotball, og da er strategien å ta meg. Sånn er det å være leder i 2025 på godt og vondt, forteller han.

Styreleder Christoffer Falkeid er blant dem som har kritisert Haug for hvordan han har håndtert VAR-saken. NTFs innstilling til NFF var et flertall mot VAR, men flere mener at Haug ikke har vært tydelig nok.

Fotballtinget vedtok NFFs ønske om å videreføre VAR-teknologien.

For en uke siden ble Haugs tillit tatt opp på NTFs årsmøte, og ingen klubber mente det var grunnlag for mistillit.

Om fortsettelsen svarer Haug:

– Når ingen av klubbene på et eiermøte tilkjennegir dårlig klima eller mistillit, så kan jeg ikke tolke det som noe annet enn tillit, sier han.

– Grupperinger ønsker å vise at de ikke har tillit til meg, og det må jeg respektere, sånn er det i et demokrati, og så må vi se hvordan vi kan jobbe framover med å gjøre noe med det.

