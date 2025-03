Flere spillere av med skade da Skeid spilte sin tredje strake uavgjort

Så langt denne sesongen har Skeid møtt veldig tøff motstand i oppkjøringen, der det i de fleste kampene har vært forventet at Skeid skulle tape, mens det i den andre og siste kampen i Marbella-oppholdet var Åsane som ventet. Det er et lag de aller fleste forventer skal kjempe med Skeid på nedre halvdel av tabellen, og den første kanskje testen der Skeid bør vise at de er bedre enn motstanderen for å ta med seg en seier og positive tendenser inn mot sesongstart.

På samme bane som de for noen dager siden spilte 0-0 mot Rosenborg på, var det Skeid som fikk de første sjansene. Først gjennom Mikkel Lindbäck etter et godt kombinasjonsspill, og så et par minutter senere via Torje Naustdal, men begge skuddforsøkene ble reddet av Åsanes keeper.

Skeid hadde det meste av ballen det første kvarteret, og var det førende laget fra start, før det etter hvert jevnet seg litt ut i banespillet. Som i forrige gang var Skeid defensivt godt strukturert, slik at Åsane slet med å skape noe som helst, men da vi rundet halvspilt omgang skjedde det nokså lite før Filip Stensland måtte ut med en skade i ryggen.

Like over halvtimen kom den første store muligheten for Åsane, da Erling Myklebust ble spilt igjennom og klarte å runde keeper. Han spilte ballen inn igjen mot det åpne målet, men Sully Bojang klarte å feie vekk ballen fra målstreken før han ble knallhardt taklet bakfra. Det gjorde at også han måtte ut med skade, og samtidig gikk også Akinshola Akinyemi av banen.

De siste ti minuttene skjedde det særdeles lite, da begge lagene vekslet på å trille ball i bakre rekker for å åpne opp motstanderen. Men ingen av lagene hadde noe gjennombruddskraft, og dermed ble det få sjanser og lite som skjedde, og da ebbet det ut med 0-0 til pause. Skeid hadde et par sjanser i starten, men fikk tre skader som forstyrret rytmen.

Som før pause var det Skeid som kom best ut av startblokkene etter hvilen, og som hadde mest ball. Det var mye positive tendenser, men det ble lite konkret ut av det de første ti minuttene etter pause. Åsane bytta nesten hele laget etter timen spilt, men det endret ikke kampbildet nevneverdig. Mye spill på midten, og lite kreativitet og presisjon på siste tredjedel.

Sjansefattig etter pause

Åsane tok litt mer over banespillet etter alle byttene, og var laget som presset på for en scoring da vi gikk inn i det siste kvarteret. Det var ikke sånn at de skapte veldig store problemer for Skeid, men bergenserne kom seg til noen avslutninger og fikk noen cornere. Skeid på sin side skapte null og niks, og hadde ikke mange angripene å vise til etter pausen.

Også Torje Naustdal måtte av banen fem minutter før slutt, før Åsane holdt på å skru en corner rett i mål. Åsane holdt på å sleive et innlegg i mål et par minutter før slutt, og like før vi rundet 90 minutter fikk Leon Dahlstrøm sendt avgårde et skudd etter et strålende raid fra unggutten, men Åsanes keeper slang seg og fikk avverget.

Ulrich Ness skjøt et frispark over på overtid, og uten flere sjanser endte det 0-0 i en kamp der ingen av lagene skapte spesielt mye fremover. Begge lagene var godt organisert, og verken gode nok eller presise nok på siste tredjedel, til at det ble skapt spesielt mye. Skeids neste kamp nå er borte mot Karlstad i generalprøven før Obosligaen. Den spilles 22. mars i Karlstad.

Kampfakta

Treningskamp, menn

Skeid – Åsane 0-0 (0-0)

Banus Football Center

Gule kort: Sully Bojang, Skeid.

Skeid (4-5-1): Marcus Andersen – Sully Bojang (Ousmane Diallo Toure fra 35.), Akinshola Akinyemi (Fredrik Flo fra 35.), Luca Høyland, Keivan Ghaedamini – Mikkel Lindbäck, Bendik Rise (Ulrich Ness fra 79.), Torje Naustdal (Leon Dahlstrøm fra 84.), Filip Stensland (Hasan Yussuf fra 27.), Filip Delaveris (Dino Sarotic fra 79.) – Martin Hoel Andersen (Jesper Fiksdal fra 46.)

---