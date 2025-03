Emosjonell Tandrevold slo tilbake med seier: – Usikker på om jeg skulle fortsette

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Seieren var svært etterlengtet for 28-åringen.

Tandrevold har lagt bak seg en meget tøff sesong hittil. I desember fikk hun hjertetrøbbel under et renn og måtte i etterkant operere. Dermed måtte hun ta konkurransepause.

Hun har også møtt på motgang i form av våpentrøbbel, og i VM uteble toppresultatene individuelt. Fredag klaffet alt for Fossum-løperen som holdt seg unna strafferunden og vant. Hun var tydelig beveget.

– Det er ganske emosjonelt. Det har vært en veldig vanskelig sesong for meg, og jeg var et lite øyeblikk usikker på om jeg kunne fortsette med skiskyting. Jeg har prøvd å komme tilbake og synes at det har vært veldig tøft, sa Tandrevold til NRK.

– Jeg har jobbet så hardt jeg kan, og det har vært mye motvind, la hun til.

De franske stjernene Justine Braisaz-Bouchet og Julia Simon tok de siste pallplassene.

Karoline Knotten fikk også ned alle blinkene, men greide ikke ta seg inn på pallen i konkurranse med mange sterke løpere.

Maren Kirkeeide bommet en gang og endte utenfor topp ti. Hun tok bronse på fellesstarten i VM.

Det er jaktstarter lørdag. Verdenscuprunden i Tsjekkia avsluttes med stafetter på søndag.

Det gjenstår to verdenscuphelger etter Nove Mesto. 13.-16. mars er det renn i slovenske Pokljuka, før sesongen stopper i Holmenkollen 21.-23. mars.

