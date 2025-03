VM-arrangøren: – Skal være trygt å åpne klokken 12

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kommunikasjonssjef Gro Eide forteller til Adressa at de forventer 29.000 tilskuere på tribunene og at det skal åpnes som planlagt.

I en oppdatering sendt ut til nødkomiteen til Det internasjonale skiforbundet (FIS) torsdag morgen, står det at det er «ingen synlige skader på anlegget eller i løypa».

Onsdag kveld kom arrangøren med oppfordring til folk om å holde seg unna skogen før vindforholdene har roet seg. I tillegg ble starttidspunktet for nesten samtlige konkurranser forskjøvet grunnet værforholdene.

Vindkastene skal roe seg utover dagen.

I tillegg til herrenes stafett i langrenn, skal det holdes kombinertrenn for herrene, samt laghopp for menn og kvalifisering for hoppkvinnene i løpet av torsdagen.

Først ut er kombinertgutta, som setter i gang med laghopp 12.30. Herrenes langrennsstafett er forskjøvet til 14.00, mens hoppherrenes lagkonkurranse er flyttet til 17.05.

Krevende værforhold har satt sitt preg på VM så langt. Fra og med fredag kan VM-arrangøren derimot glede seg over at det ligger an til tre avslutningsdager med lite nedbør og lite vind, dersom varslene slår til. Kun spredte regnbyger er lagt inn på værkartet.

VM avsluttes søndag, når Therese Johaug får en siste sjanse til å ta et individuelt gull på femmila for kvinnene.

Les også: VM-arrangøren forbereder seg på svært kraftig vind – endrer starttidene