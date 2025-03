Påtalemyndigheten krever at rettssaken mot Rubiales gjenopptas

Forrige måned ble Rubiales funnet skyldig i seksuelt overgrep for kysset og fikk en bot på 135.000 norske kroner.

Dermed unngikk den tidligere spanske fotballpresidenten fengselsstraff. Feministiske grupper i Spania så på dommen som mild.

Dommen var langt under kravene fra påtalemyndigheten, som hadde begjært totalt to og et halvt års fengsel for Rubiales, ett år for seksuelle overgrep og 18 måneder for angivelig å ha tvunget Hermoso til å bagatellisere kysset.

Hermoso anket dommen, som også frifant Rubiales for tre andre tiltaler for tvang.

Aktorene sa i en uttalelse at de anket dommen og ba om at rettssaken ble erklært ugyldig og «holdt igjen av en annen dommer som mildt sagt ikke var berørt av partiskhet».

Aktorene mener at dommer Jose Manuel Fernandez-Prieto forhindret aktor, Marta Durantez, fra å stille visse spørsmål og ignorerte noen av bevisene.

Dommeren vakte oppmerksomhet under rettssaken for sin holdning, som ofte avbrøt og kjeftet ut deltakere i rettstalen.

