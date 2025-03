Ny sesong av Ingebrigtsen-serie – rettssaken mot Gjert omtales

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den nye sesongen bekreftes i en epost kanalen har fått tilgang til. Serien kommer til å sendes på strømmetjenesten Prime Video.

Opptakene skal allerede være i gang og kommer til å holde på gjennom rettssaken mellom Ingebrigtsen-brødrene og deres far og tidligere trener Gjert Ingebrigtsen, som settes i gang 24. mars.

Ingebrigtsen-brødrenes presserådgiver Espen Skoland utdyper litt mer om hvordan serien kommer til å omhandle rettssaken.

– De skal forsøke å opprettholde en viss normalitet oppi alt dette, og leve sine liv som utøvere. Denne hverdagen vil bli dokumentert. Serien går ikke inn i saken – bare det som skjer rundt den, sier Skoland.

Jakob Assersson Ingebrigtsen setter i gang med innendørs-EM i Nederland torsdag. Han skal ut i kvalifisering på 1500 meter, som starter klokken 19.55.

Om drøye to uker skal det holdes innendørs-VM i Kina og to dager etter verdensmesterskapet, begynner rettssaken mot Gjert. Det gjør at Jakob Ingebrigtsen drøyer med å beslutte om han skal delta. Det fortalte 24-åringen til NRK onsdag.

