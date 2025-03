Klæbo passerte Northug som tidenes VM-konge da Norge vant stafetten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med seg på laget hadde han Erik Valnes, Martin Løwstrøm Nyenget og Harald Østberg Amundsen. Stafettseieren er langrennsherrenes 13. strake i VM-sammenheng.

Sist et norsk lag ikke sto på toppen etter de fire etappene var unnagjort, var i Ramsau-VM i 1999. Da spurtslo Østerrikes ankermann Christian Hoffmann Norges Thomas Alsgaard.

Ved siste veksling skilte det 36 sekunder ned til Italia på 2.-plass.

Klæbo har hatt et fantastisk VM og sto før torsdagens stafett med fire gull fra Granåsen. Totalt var beholdningen oppe i 13 VM-triumfer, noe som gjorde at han tangerte Petter Northug som den mestvinnende herreløperen.

Valnes, Nyenget og Amundsen gikk torsdag sin første stafett for Norge i VM. I Planica for to år siden hadde Klæbo med seg Hans Christer Holund, Pål Golberg og Simen Hegstad Krüger.

Pangstart

Valnes startet ballet for de norske herrene og satte fart fra start. Nordlendingens marsjtempo gjorde at det bare var 13 lag som fortsatt hang med etter én runde, og da han vekslet med Nyenget hadde han en luke på 6,6 sekunder ned til Tsjekkia som nærmeste konkurrent.

– Det var deilig. Det ble en bra og ganske hard etappe. Det er enormt trøkk her, så man får ekstra energi som nordmann, sa Valnes til NRK.

32 år gamle Nyenget gikk også en fantometappe, hvor han økte ledelsen til 24 sekunder ved halvgått etappe, før han vekslet ut med en luke på 29,2 sekunder.

– Det er det morsomste skirennet jeg her gått, i hvert fall. Jeg hadde sett for meg alle scenarioer, men ikke å gå ut med den luken der. Det var så gøy! Publikum skal ha mye av æren for det, sa Nyenget.

Les også: Klæbo med rørende Valnes-hyllest: – Vanvittig imponerende

– Uvirkelig

Amundsen gikk Norges første etappe i fristil og fortsatte den norske dominansen. Etter nye 7,5 kilometer i Granåsen, vekslet Klæbo ut med en ledelse på 36 sekunder.

– Det var uvirkelig. Jeg er full av adrenalin, det er ubeskrivelig. Jeg berget greit, men det var tøft, sa Amundsen.

Klæbo hadde dermed et drømmeutgangspunkt før ankeretappen, men hvilte likevel ikke på laurbærene. Trønderen økte ledelsen sin jevnt og trutt, og han kunne nok en gang feire foran hjemmepublikummet på vei inn mot mål.

Lørdag kan Klæbo øke gullbeholdningen ytterligere når det er duket for femmila i Granåsen.

Les også: Ski-VM 2025, her er fullt program, dag for dag