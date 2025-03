Niang scoret to da Lyn valset over Ranheim i Marbella

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For et par dager siden avsluttet Vålerenga sitt treningsopphold i Marbella med en nokså svak kamp mot Hafnafjördur, og det siste de gjorde var å spille på hovedbanen til Marbella Footbal Center. Lyn reiste ned tidligere i uka, men det var på samme sted de spilte sin første kamp i oppholdet, mot Ranheim.

Nettopp Ranheim er motstander i serieåpningen, og Lyn vil nok håpe at det ender opp som det gjorde lagenes møte i Marbella. Ranheim hadde mye ball, men Lyn var effektive og scoret på de sjansene de hadde og vant ganske greit.

Selv om Ranheim var farligst de første minuttene, spiste Lyn seg inn i kampen og tok mer og mer over inn mot kvarteret da laget kom i gang med sitt vante pasningsspill. Lyn skapte da også kampens første store sjanse, etter et innkast langt inne på Lyns banehalvdel. Den ble kastet opp på midten, der Mame Niang stusset gjennom Anders Bjørntvedt Olsen, som stormet nedover kanten og la den over på motsatt kant.

Niang ga Lyn ledelsen

Mathias Johansen fikk ballen inne i boksen, og prøvde å prikke nederste hjørnet, men Ranheim-keeperen slo den ut til corner som de fikk avverget. Men det var bare et forvarsel på det som skulle skje, da Niang først skjøt i stolpen etter at han selv vant igjen ballen høyt, før samme mann scoret minuttet senere.

Lyn satte inn et lite stormløp, og fikk ballen ut til Davod Arzani på venstrekanten etter et fint kombinasjonsspill. Lyns nye venstreback fikk slengt ballen inn i feltet, der Niang kom løpende og styrte ballen nydelig ned i det lengste hjørnet. Glimrende hodestøt av Lyn-spissen ga 1-0 etter 17 minutter.

Lyn hadde fem-seks-sju minutter der de var ordentlig gode, skapte en del sjanser og fikk målet sitt, før det jevnet seg ut igjen. Ranheim fikk så et par cornere, og Alexander Pedersen måtte redde noen langskudd, da det var Ranheim som jaktet en utligning i det vi passerte halvtimen spilt.

Johansen doblet for Lyn

Ti minutter før pause skrudde Lyn litt på igjen og skapte et par sjanser og satte press på Ranheim, før kampens andre scoring kom. Igjen var det Andreas Bjørntvedt Olsen som fosset nedover langs høyrekanten og spilte den på tvers inn til Mathias Johansen. Han fintet ut nesten et helt Ranheim-forsvar med en leken skuddfinte, før han trillet ballen i mål like etter.

Mathias Johansen rundlurte alle med en skuddfinte, før han scoret sikkert til 2-0 (Lyn)

Helt på tampen fikk Johansen muligheten til å øke til 3-0, etter nok et godt forarbeid av Niang og Bjørntvedt Olsen. Sistnevnte fikk ballen over på bakerste stolpe til Johansen, men han klarte ikke helt å bestemme seg for om han skulle heade eller skyte, og ballen gikk til slutt i nettveggen.

Lyn gjorde noen bytter i pausen, deriblant kom Jo Stålesen inn. Han brukte i underkant av ti minutter før han serverte kampens tredje mål for Lyn, da han kom seg ned langs venstrekanten og fikk lagt inn til Mame Niang. En Ranheim-spiller bommet på sin klarering, og ballen mer traff Niang i ansiktet enn at han headet ballen i mål, men i mål gikk den til 3-0 for Lyn.

Hellum bommet på straffe

Ti minutter senere ble Bjørntvedt Olsen chippet igjennom alene med keeper, men kom litt for nærme keeperen som klarte å stikke ut en fot og avverge en fjerde Lyn-scoring. Lyn hadde i det hele tatt veldig god kontroll, selv om Ranheim hadde mye ball, klarte de ikke å skape spesielt mye.

Kvarteret før slutt misbrukte Andreas Hellum et straffespark, da keeper gjettet riktig vei og tok den ikke voldsomt gode straffen fra Lyn-spissen. Bjørntvedt Olsen fikk et par muligheter til for å få inn målet sitt, men det ville seg ikke for den målfarlige angrepsspilleren.

Dermed endte det med 3-0-seier til Lyn, i en kamp der Jan Halvor Halvorsens menn hadde ganske god kontroll. Lyn møter nå Aalesund i sin neste kamp, også den i Marbella, på tirsdag.

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Lyn – Ranheim 3-0 (2-0)

Marbella Football Center

Mål: 1-0 Mame Niang (17.), 2-0 Mathias Johansen (38.), 3-0 Mame Niang (54.)

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Herman Solberg Nilsen, Daniel Schneider (Truls Furuseth fra 85.), William Sell (Massire Sylla fra 46.), Davod Arzani (Jo Stålesen fra 46.) – Julius Skaug (Salim Lagzhaoui fra 61.), Eron Isufi (Malvin Ingebrigtsen fra 71.), Tobias Myhre (Adrian Berntsen fra 71.) – Andreas Bjørntvedt Olsen, Mame Alassane Niang (Andreas Hellum fra 61.), Mathias Johansen (Brage Hylen fra 81.).

