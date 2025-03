Lindvik-show da Norge tok bronse i lagkonkurransen

Lindvik avsluttet begge omgangene for det norske laget. Han hoppet 137,5 meter i første runde, mens det ble 138,5 meter i finaleomgangen. Det var lengste hoppet i konkurransen.

Resten av de norske leverte beskjedent i første omgang, men løftet seg stort deretter. Johann Forfang hoppet 128,5 og 137,5 meter. Robin Pedersen svevde 123,5 og 130 meter, mens Kristoffer Eriksen Sundal hoppet 124,5 og 134,5 meter.

Norge var til slutt bare 2,1 poeng bak Østerrike på sølvplass. Slovenia tok gullet, 13,4 poeng foran østerrikerne.

– Vi hang ganske bakpå en stund og ender til slutt 2,1 poeng bak. Det er litt kjedelig, selvfølgelig, men vi viste det vi var gode for i dag. Jeg er veldig fornøyd med medalje, sa Forfang til NRK.

– Førstehoppet mitt var med lav fart og dårlige forhold, så det er litt vanskelig å sammenligne seg med resten. I finalen hopper på likere premisser, og da er jeg veldig godt med, la han til.

Lindvik-show

Lindvik leverte to stabile hopp og fortsetter å vise svært god form i hjemme-VM.

– Det er godt at vi har fått Lindvik i form til dette mesterskapet. Det har vi virkelig trengt, sa NRK-ekspert Maren Lundby underveis.

– Han leverer fra første hylle, supplerte Johan Remen Evensen.

Lindvik er blant de største favorittene i den individuelle konkurransen i storbakken på lørdag.

Ti år uten gull

Norges herrelandslag må fortsatt vente på sitt første VM-gull i lagkonkurranse siden 2015.

Det har blitt norsk gull i tre av fem hoppkonkurranser i VM. Lindvik står med to gull hittil. I tillegg til seieren i normalbakken vant han blandet lagkonkurranse sammen med Forfang, Eirin Maria Kvandal og Anna Odine Strøm.

Norge tok sølv i lagkonkurransen for to år siden. Da var Halvor Egner Granerud med i stedet for Pedersen. Granerud skadet seg like før VM og måtte stå over.

Norges hoppherrer har ikke tatt VM-gull i lag siden 2015. Da tok Anders Bardal, Anders Jacobsen, Anders Fannemel og Rune Velta seieren. Tidligere har det blitt norsk gull i 1993 og 1982.

Hoppherrene har igjen en individuell konkurranse i stor bakke.

