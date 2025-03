Kombinertsjef Ivar Stuan snart uten kontrakt – vil fortsette fram til 2030

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Stuan har vært sportsjef for Jarl Magnus Riiber og de øvrige profilene siden 2016. På 1980- og 1990-tallet hadde han også perioder som landslagstrener og landslagssjef i kombinert.

Nå sitter 66-åringen på en avtale med skiforbundet som utløper 30. april. Foreløpig er ingen ny på plass.

– Vi har ikke bestemt hva vi gjør framover. Vi venter litt på kombinertkomiteen og har ventet ganske lenge, sier Stuan til NTB om egen situasjon.

– Vil du være med videre?

– Jeg har sagt at jeg er veldig interessert i det, men har ikke sagt noe om rammer, størrelse og omfang på rolle. Samtidig tror jeg det er dumt for kombinert hvis jeg går ut nå, fordi jeg sitter med så mange innganger, spesielt mot marked, svarer kombinertsjefen.

Stuan peker på at det norske laget har samarbeidsavtaler med både Kasakhstan, Estland og USA. De er han selv en sentral del av.

Trenere mangler avklaring

Avtalen med kombinertkomiteen er at kontraktssnakk ikke skal gjøres under VM. I Trondheim handler alt om medaljejakt og det sportslige.

Samtidig vedgår Stuan at det ikke er ideelt å ha ventet så lenge med å avklare framtiden.

– I og med at jeg ikke har fått kontrakt selv, har jeg heller ikke ansatt folk videre. Jeg har trenere som er på utgående kontrakter, sier han til NTB.

– Hvor mange er det?

– Det er nesten alle. Det vet de aktuelle trenerne om selv. Noen kikker litt på andre ting, og ser om de skal gjøre noe annet, eller om jeg kommer opp med noe til dem. Det blir samtidig feil for meg å tilby dem noe før jeg har kontrakt selv. Dersom det for eksempel mot formodning er ønske om en annen sportssjef, må vedkommende få muligheten til å sette sammen sitt eget lag, svarer Stuan.

Ser mot 2030

Han er tydelig på at det etter VM haster med å rette blikket framover mot neste års OL og årene etter det.

– Det må skje ting veldig fort etter VM. Det burde ha vært på plass i forkant, fastslår Stuan.

En ettårskontrakt til etter vinterlekene i Milano og Cortina er ikke på ønskelista til kombinertveteranen.

– Jeg tenker nok litt lenger enn det. Det er naturlig at vi beveger oss mot Falun-VM i 2027, men aller helst vil jeg være med til 2030. Jeg har et ønske om å være med å påvirke, og så får vi diskutere i hvor stor rolle. Det viktigste da er at det kommer inn noen som kan ta roller rundt meg, sier Stuan om framtiden.

Han er ikke klar til legge beina høyt og bli pensjonist.

– Jeg ser på fødselsdatoen at jeg begyner å bli eldre, men jeg føler meg ikke ferdig, smiler kombinertsjefen.

