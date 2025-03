Klæbo med rørende Valnes-hyllest: – Vanvittig imponerende

Onsdag fikk de endelig gå sammen i klassisk lagsprint i mesterskapssammenheng, og det endte ikke overraskende med et knusende overlegent gull foran fullstappede tribuner i trønderregnet.

Fredag skal de gå førsteetappe og ankeretappe for Norge på 4 x 7,5 kilometer stafett.

For Valnes har det vært noen uvirkelige VM-dager. Det startet på marerittaktig vis da ryggsmerter tvang ham til å trekke seg fra den individuelle sprinten, dagen før han skulle i aksjon onsdag i forrige uke.

Sakte, men sikkert ble ryggeplagene lindret, og tirsdag slo han grusomt tilbake med sølv på den klassiske 10-kilometeren bak Klæbo.

Onsdag kom gullet.

– Jeg unner ham dette av hele mitt hjerte og synes det er utrolig artig. Vi så hvor tøft det var for ham det som skjedde forrige onsdag. Samtidig viser det hvor bra fyr han er når han velger å ikke låse seg inn på rommet, men er tilstede og er med og backer opp oss andre som skal gå skirenn, sier Klæbo.

Karakter

Han mener at det som har skjedd den siste uken viser hvem Valnes er som person.

– Det at han får snudd det og faktisk får vist fram hvilken form han er i, og har klart å komme inn i mesterskapet igjen. Det er vanvittig imponerende, og det er stort og flott å få lov til å være på lag med ham og gjøre det på denne måten.

Klæbo og Valnes har kjent og konkurrert mot hverandre i en årrekke. Begge er født i 1996, Valnes i april og Klæbo i oktober.

– Vi har pushet hverandre i klassisk sprint i de siste årene og fått satt et nivå der. Når vi endelig fikk gått sammen på lag fikk vi også vist oss fram uten at det ble et lureløp. Da tar begge ansvar, og vi får lov til å kose oss, forteller Klæbo.

Vanskelig med ord

Erik Valnes er vanligvis er en slagferdig herremann, men etter lagssprintgullet slet han med å sette ord på følelsene.

– Jeg hadde ikke trodd for en uke siden at jeg skulle stå her med ett gull og en sølvmedalje. Jeg synes at det er vanskelig å sette ord på det. Det var en enorm nedtur og noen fæle dager. Med denne dramaturgien er det bare blitt enda større.

– Det var ikke måte på hvor fort du gikk i dag?

– Det hjelper å få en luke og publikum i ryggen, og det er mye som skal ut. Det var en herlig følelse å gå ute her i dag, og Johannes bare fortsatte å øke. Da kjenner man ikke at man er sliten. I dag rakk jeg også å nyte det litt underveis. Det var helt herlig, sier Valnes.

