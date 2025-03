Jakob Ingebrigtsen enkelt til finale på 1500 meter i innendørs-EM

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

24-åringen la seg helt på halen av feltet de første 800 meterne. Så avanserte han med full kontroll. Med halvannen runde igjen tok han teten og så seg ikke tilbake.

Ingebrigtsen skal doble med både 1500 og 3000 meter i mesterskapet i nederlandske Apeldoorn. Torsdag var forsøket på 1500 meter første konkurranse for ham.

Ingebrigtsen står fra før med to gull på 1500 meter i innendørs-EM. Det første kom i polske Torun i 2021, mens han tok gull nummer to i Istanbul i 2023. Både i 2021 og 2023 vant han også 3000 meter.

Finalen på 1500 meter går fredag. Lørdag er det kvalifisering til 3000-meterfinalen på søndag.

Senere i mars starter rettssaken mot hans far Gjert Ingebrigtsen. Friidrettstreneren er tiltalt for vold mot Jakob og hans lillesøster.

– Jeg har et bra team rundt meg som støtter og bistår meg så godt som de kan, sånn at jeg på best mulig måte kan fokusere på det jeg vil, og det er å løpe. Det er noe jeg setter pris på, sa Ingebrigtsen på onsdagens pressekonferanse i Nederland.

