Fosnæs blir ankerkvinne på VM-stafetten: – Brutal oppgave

Dermed blir det Fosnæs mot Jonna Sundling i den avsluttende etappen.

– Dette er en brutal oppgave for Kristin Austgulen Fosnæs. Hun får den minst barmhjertige oppgaven i morgen, og det legges enormt press på hennes skuldre, sier NRKs Martin Johnsrud Sundby om valget av ankerkvinne.

Det er klart etter at langrennsledelsen torsdag ettermiddag offentliggjorde det norske laget.

Det var knyttet stor spenning til hvem som ville bli den fjerde løperen på laget samt rekkefølgen på de norske. Astrid Øyre Slind, Heidi Weng og Therese Johaug var naturlig nok alle sikre kort.

Fosnæs, som innledet VM med å bli nummer ti på fellesstarten over 20 kilometer med skibytte, får karrierens første mesterskapsstart i stafettsammenheng.

Fossum-løperen har gått én stafett tidligere denne sesongen. Det var i sveitsiske Engadin på nyåret, men den var for blandet lag. Der ble det norske laget nummer to.

Norsk dominans

Silje Theodorsen og Lotta Udnes Weng var to andre alternativer til den siste plassen på det norske VM-laget.

Sverige er kjempefavoritter foran fredagens stafett. Anført av Jonna Sundling og Ebba Andersson har de gjort rent bord på kvinnesiden så langt under VM. Den norske beholdningen er tre sølvmedaljer, to av dem til Therese Johaug.

Den svenske langrennsledelsen offentliggjorde sine fire utvalgte i god tid før Norges kvartett ble kjent. Emma Ribom, Frida Karlsson, Ebba Andersson og Sundling (i den rekkefølgen) skal gå for Sveriges femte strake VM-gull på kvinnesiden i Granåsen.

Tre av fire borte

Norge har vunnet seks av de sju siste VM-stafettene på kvinnesiden. Unntaket var under verdensmesterskapet i Seefeld i 2019. Der ble Norges ankerkvinne Therese Johaug slått av svenske Stina Nilsson.

I Planica-VM for to år siden ble det et overlegent norsk gull. Da besto seierskvartetten av Tiril Udnes Weng, Astrid Øyre Slind, Ingvild Flugstad Østberg og Anne Kjersti Kalvå. Av ulike årsaker kom kun én av dem seg med i årets VM-tropp.

Tyskland ble nummer to i Planica, mens Sverige endte på tredjeplass.

