Bjørnstad raste etter VM-uttaket – nå får han medaljesjanse i Granåsen

Bjørnstad ble hentet inn i VM-troppen for få dager siden etter at lagkamerat Einar Lurås Oftebro fikk skadetrøbbel. Nå er trønderen klar for å konkurrere på hjemmebane.

Det norske laget til lørdagens konkurranse er ikke endelig tatt ut, men kombinertsjef Ivar Stuan bekrefter over NTB at Bjørnstad har fått beskjed om at han er inne.

– Laget tar vi ut fredag. Andreas Skoglund er den som uten tvil ligger dårligst an, og Bjørnstad har fått beskjed om at han skal være med, sier Stuan.

Bjørnstad fikk ikke plass på det norske laget til torsdagens lagkonkurranse. Fjerdemann der ble Simen Tiller. Den konkurransen endte samtidig med å bli utsatt som følge av sterk vind.

Det blir ingen overraskelse om Jarl Magnus Riiber får med seg Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak til lørdagens konkurranse ved siden av Bjørnstad. Dermed må Simen Tiller og nevnte Skoglund kjempe om den siste plassen.

Renset luften

Kritikken Espen Bjørnstad rettet mot landslagsledelsen etter VM-uttaket handlet om at trønderen mente å ha bedre verdenscupresultater denne sesongen enn flere i troppen.

Etter å ha blitt hentet inn i troppen mandag, sa 31-åringen at han holder fast ved det han sa.

– Absolutt. Jeg skulle ha vært her hele tiden. Sånn sett føles det fortjent at jeg er her, uttalte Bjørnstad til NTB.

Han bekreftet samtidig at han selv og kombinertsjef Ivar Stuan hadde renset luften.

– Ja, vi har snakket sammen. Vi har sånn sett skværet opp. Jeg er sjelden langsint, og nå er jeg bare glad for å være her.

Riiber historisk?

Bjørnstad bor bare et steinkast unna VM-anlegget i Granåsen. Han har i flere år drømt om å gå på hjemmebane.

Riiber er kombinertkongen av Trondheim-VM. 27-åringen er regjerende mester på lørdagens øvelse og har personlig friplass. Dermed kan Norge stille til start med fem utøvere.

Riiber kan komme til å avslutte mesterskapskarrieren med fire gull. Det vil gjøre ham til en av de største i kombinerthistorien.

27-åringen, som har gjort det klart at han legger opp etter inneværende sesong, gjorde også rent bord under VM i Planica for to år siden.

