Alisson hylles etter praktkampen mot PSG: – Den beste prestasjonen i mitt liv

I det første av to oppgjør i åttedelsfinalen i Champions League, ranet Liverpool med seg ledelsen foran returoppgjøret, til tross for at PSG styrte nesten hele kampen.

Alisson var i det umulige hjørnet og måtte flere ganger ut i full strekk for å holde nullen, før innbytter Harvey Elliott fikset 1-0 på tampen.

Målscoreren hyllet matchvinneren i motsatt ende av banen etter kampen.

– Han er utrolig, den beste i verden. I hver eneste kamp viser han det og han holder oss inne i mange kamper, sa Elliott til TNT Sports.

Keeperen selv var storfornøyd med egen innsats, etter å ha reddet ni avslutninger.

– Det var sannsynligvis den beste prestasjonen i mitt liv, fortalte Alisson.

Lokalavisen Liverpool Echo premierer keeperen med 10 av 10 på sin børs og kaller opptredenen for «den perfekte keeperprestasjon».

Brasilianeren ble riktignok overlistet en gang, da Khvicha Kvaratskhelia sendte ballen i nettet tidlig i kampen, men målet ble annullert etter at en VAR-sjekk viste at georgieren hadde en hæl i offside.

