VM-konge Klæbo tangerte Northug med gull på lagsprinten: – Alt stemte

– Johannes har ladet opp til VM på hjemme-hjemmebane lenge for å bli VM-konge, og det kan vi allerede kåre ham til, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til NTB.

Etter målgang ga Klæbo og Valnes en god klem til Arild Monsen, som slapp løs tårene.

– Det så enkelt ut for dem, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NTB.

Duoen sto også for gullet i lagsprint i OL for tre år siden og VM i Oberstdorf for fire år siden. På siste halvdel av siste etappe smilte Klæbo fra øre til øre.

– Da jeg kom opp på toppen, klarte jeg ikke holde igjen. Det er godt å få et sånt utgangspunkt fra Erik, forklarte Klæbo til NRK.

– Alt stemte

Bak overlegne Norge ble det en dramatisk kamp om de øvrige medaljene. Finland tok sølvet foran Sverige på bronseplass etter målfoto.

Det var tett og jevnt i åpningen. På Klæbos første etappe viste han fram en veldig god glid, men nordmannen sparte tydelig også på kreftene.

– Det ser ikke ut som det koster krefter når Klæbo går på ski, sa NRKs kommentator Jann Post.

Valnes jobbet fram en luke til Klæbo halvveis, og Byåsen-løperen ga den ikke fra seg, men gjorde den heller større.

– I dag var en sånn dag der alt stemte for meg. Det var sjokkerende at jeg fikk luke da jeg gjorde det, sa Valnes om egen innsats.

Valnes åpnet VM med ryggtrøbbel og gikk glipp av sprinten. Så slo han tilbake med sølv på 10-kilometeren.

Northug blir passert

For Klæbo ble gullet det fjerde på fire forsøk på hjemmebane. Med 13 VM-gull totalt har han like mange som Petter Northug, som fort kan bli forbigått i løpet av mesterskapet i Trondheim.

– For et VM han har hatt med det forventningspresset som har vært i forkant, sa NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Det gjenstår stafett og femmil.

– Han ender opp med fem eller seks gull. Takler press, føre og alt som kreves for å vinne, skrev Northug i en SMS til NTB tirsdag.

– Han kommer til å gå forbi ham i dette mesterskapet. Det er ikke ferdig. Han blir passert, sa Nossum til NTB.

Norge har vunnet de fire siste verdensmesterskapene i lagsprint på herresiden. Klæbo har vært på laget samtlige ganger.

Kan bli historisk torsdag

Torsdag kan han bli mestvinnende gjennom tidene, da Norge har vunnet samtlige stafetter siden 1999.

Arrangøren av ski-VM i Trondheim har hatt mye vær å forholde seg til. Torsdag varsler meteorologene at vinden kan bli en faktor. Ifølge værvarslingstjenesten Yr er det fare for vindkast opp mot 31 meter i sekundet fra morgentimene av. Det er sendt ut oransje farevarsel.

– Vi er i tett og løpende dialog med værmeldingstjenesten, kommunen og nødetatene for å overvåke situasjonen tett, står det der.

Videre understrekes det at det forventes at konkurransene torsdag skal kunne gjennomføres etter planen.

– En rekke forberedende tiltak er gjort for å sørge for at arenaen og alle dens installasjoner er sikret. Vi har en klar plan for å håndtere de utfordringene som kan oppstå, inkludert å starte tidlig torsdag for å gjøre klar løyper og arenaen til konkurransene, skriver arrangøren.

– Vi prioriterer sikkerheten til alle involverte og skal komme med oppdateringer etter hvert som situasjonen utvikler seg, legges det til.

Johannes Høsflot Klæbos 13 VM-gull:

VM 2019 i Seefeld, Østerrike:

Sprint fristil

Lagsprint klassisk

Stafett

VM 2021 i Oberstdorf, Tyskland:

Sprint klassisk

Lagsprint fristil

Stafett

VM 2023 i Planica, Slovenia:

Sprint klassisk

Lagsprint fristil

Stafett

VM 2025 i Trondheim*:

Sprint fristil

20 km skiathlon

10 km klassisk

Lagsprint klassisk

* Gjenstående øvelser: Stafett, 50 kilometer fristil

