VM-arrangøren forbereder seg på svært kraftig vind – endrer starttidene

Store nedbørsmengder har satt arrangøren i trønderhovedstaden på prøve så langt under verdensmesterskapet. Mye tyder på at været blir en utfordring også i dagene som kommer, og arrangøren har utsatt starttidspunktet for alle torsdagens VM-konkurranser.

Meteorologene varsler at vinden kan bli en torsdag faktor. Ifølge værvarslingstjenesten Yr er det fare for vindkast opp mot 31 meter i sekundet fra morgentimene av. Det er sendt ut oransje farevarsel.

Arrangøren gikk onsdag kveld ut med en oppfordring til folk om å holde seg unna skogen så lenge det blåser kraftig. Det er en generell oppfordring til folk i Trondheim om å holde seg innendørs så lenge det blåser som verst.

Utover dagen skal det løye noe, men på ettermiddagen kan kastene fortsatt bli på opp mot 19 meter i sekundet. Det kan fort få betydning for hoppkonkurransene i storbakken, og dem er det mange av nettopp torsdag.

Tett dialog

Onsdag ettermiddag sendte arrangøren ut informasjon om vindproblemene som kan oppstå.

– Vi er i tett og løpende dialog med værmeldingstjenesten, kommunen og nødetatene for å overvåke situasjonen tett, står det der.

– En rekke forberedende tiltak er gjort for å sørge for at arenaen og alle dens installasjoner er sikret. Vi har en klar plan for å håndtere de utfordringene som kan oppstå, inkludert å starte tidlig torsdag for å gjøre klar løyper og arenaen til konkurransene, skriver arrangøren.

– Vi prioriterer sikkerheten til alle involverte og skal komme med oppdateringer etter hvert som situasjonen utvikler seg.

Torsdag kveld kom meldingen om at alle torsdagens VM-øvelser får senere start. Langrennsstafetten for menn utsettes halvannen time til 14.30, mens lagkonkurransen i kombinert for menn avvikles med hopp 12.30 og langrenn 16.00.

Lagkonkurransen i hopp for menn utsettes tre kvarter og starter 17.05.

Riiber først ut

Torsdagen starter med hopping for Jarl Magnus Riiber og resten av kombinerteliten, halvannen time senere enn planlagt og uten prøveomgang først. Den norske stjernen er på jakt etter sitt tredje strake gull på hjemmebane og er storfavoritt. Grunnlaget må han legge i storbakken der Riibers styrke normalt overgår alle andre.

Torsdag ettermiddag skal det kjempes om edelt metall i lagkonkurransen for de mannlige spesialhopperne. Der må Norge, med formsterke Marius Lindvik og Johann Forfang på laget, finne seg i å være blant de klare medaljekandidatene.

Torsdag kveld er det i tillegg kvalifisering i storbakken for Anna Odine Strøm og de kvinnelige spesialhopperne. Da skal riktignok den sterke vinden ha løyet mye, og starttidspunktet 20.30 er det eneste som ikke er endret.

– Sikkerheten til utøvere, lagmedlemmer, publikum og funksjonærer er åpenbart den fremste prioritet for FIS og den lokale arrangøren, som vil følge retningslinjene fra myndigheterne og gi eventuelle oppdateringer basert på de siste værmeldinger, melder FIS og arrangøren.

Fra og med fredag kan VM-arrangøren glede seg over at det ligger an til tre avslutningsdager med lite nedbør og lite vind, dersom varslene slår til. Kun spredte regnbyger er lagt inn på værkartet.