Storfavorittene Valnes og Klæbo finaleklare – Sverige slapp med skrekken

– Han så helt vill ut fra startblokkene, sa NRKs ekspert Martin Johnsrud Sundby om Valnes.

Klæbo gikk den andre etappen i kvalifiseringen og hadde full kontroll.

– Norge er favoritter, men jeg kan ikke si at vi er store favoritter, da går det jo gærent, sa landslagstrener Arild Monsen.

Valnes måtte stå over VM-sprinten sist uke med ryggtrøbbel, men slo for alvor tilbake med sølv på 10-kilometeren tirsdag. Det ga ham en naturlig plass på lagsprinten sammen med Klæbo, som er på jakt etter sitt 13. VM-gull – like mange som Petter Northug.

Oskar Svensson er inne på det svenske laget etter at Calle Halfvarsson måtte kaste inn håndkleet på grunn av en forkjølelse. Svensson fikk ikke en god opplevelse i kvalifiseringen.

– Ikke en god etappe, konkluderte NRKs Torgeir Bjørn.

– En fryktelig kvalifisering av svenskene, supplerte kommentator Jann Post.

Sverige var ute av topp 15, som er antall lag som tar seg til finale, etter den første runden, men Edvin Anger sørget for finaleplass med 12.-plass. 86 nasjoner deltok i kvalifiseringen.

Norge har vunnet de tre siste verdensmesterskapene i lagsprint på herresiden. Klæbo har vært på laget samtlige ganger.

Finalen går i gang klokken 14.30. Da skal det gås seks etapper, tre for hver utøver.

