Starttidene i VM torsdag endres på grunn av værmeldingen – stafetten halvannen time senere

Den nye planen som ble offentliggjort onsdag kveld er at langrensstafetten for menn starter 14.00 (i stedet for 12.30).

I kombinert lagkonkurranse for menn blir det hopprenn 12.30 (i stedet for 11.00) og langrenn16.00 (i stedet for 15.00). Det blir ingen prøveomgang foran hopprennet.

Lagkonkurransen i hopp for menn starter 17.05 (i stedet for 16.20).

Kvinnenes kvalifisering i hopp skal fortsatt starte 20.30.

I en uttalelse står det at endringene er basert på det oransje farevarsel som er utstedt av lokale myndigheter.

– Sikkerheten til utøvere, lagmedlemmer, publikum og funksjonærer er åpenbart den fremste prioritet for FIS og den lokale arrangøren, som vil følge retningslinjene fra myndigheterne og gi eventuelle oppdateringer basert på de siste værmeldinger, heter det i uttalelsen.

