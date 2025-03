Simen Tiller får sjansen i VM-lagkonkurransen i kombinert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jarl Magnus Riiber får med seg Jens Lurås Oftebro, Jørgen Graabak og Tiller i jakten på gull nummer tre på like mange forsøk. Riiber er kombinertkongen i Trondheim-VM så langt.

Oftebro og Graabak var opplagte valg på det norske laget ved siden av Riiber. Tiller, Espen Bjørnstad og Andreas Skoglund kjempet etter all sannsynlighet om den siste plassen.

Treningsomgangene i hoppbakken la grunnlaget for valget av Tiller.

Moelven-løperen hoppet 125,5 meter i den ene treningsomgangen som ble gjennomført onsdag. Det ga niendeplass. Tirsdag var han nummer tolv og ni.

Riiber og Graabak valgte begge å stå over onsdagens trening. Den ble kortet ned til én omgang som følge av utfordrende værforhold.

Kombinertkongen var imidlertid i egen klasse på treningen i VM-anlegget tirsdag. 138,5 og 141 meter ble fasiten for de to hoppene han gjorde da.

Ved siden av torsdagens lagkonkurranse har kombinertgutta også en individuell konkurranse med hopping i storbakken på programmet i VM-avslutningen.

Riiber kan komme til å avslutte mesterskapskarrieren med fire gull. Det vil gjøre ham til en av de største i kombinerthistorien.

27-åringen gjorde også rent bord under VM i Planica for to år siden.

