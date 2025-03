Riiber vil fjerne øvelse fra VM- og OL-programmet

Kompaktøvelsen sto på VM-programmet for første gang sist helg, og det endte med seier til Jarl Magnus Riiber.

Likevel er ikke dette noen favorittøvelse for ham. Han får overhodet ikke betalt for hvor god han er i bakken.

I motsetning til i individuell Gundersen får ikke utøverne betalt i form sekunder etter poengene hoppbakken. Det er bare plasseringen i hopprennet som avgjør, og det i form av seks sekunders forskjell mellom hver løper.

Uansett om Riiber utklasser nestemann i hoppbakken, så starter han bare seks sekunder foran nestemann i langrennet, og 12 sekunder foran tredjemann og så videre. Dette blir som regel kjapt spist opp i langrennsløypa.

Det er mer eller mindre Riiber selv som har «skyld» i nyvinningen som har vært prøvd i verdenscupen en stund.

– Det er en øvelse som har kommet som følge av dominansen min de siste seks årene, sier Riiber til NTB.

Jafs

Han forteller at folk hele tiden forsøker å tilpasse seg utviklingen.

– Ja, jeg tok noen jafs for noen år siden, og det ble vel drøye avstander, men teamene gjør det de kan for å tette gapet, og det har de til dels gjort i Gundersen-øvelsen. Kompaktformatet har ikke endret resultatene i så veldig stor grad, men det har blitt mindre fair. Samtidig får vi duellene som vi hadde her i VM søndag, oftere, sier 27-åringen.

Da ble det spurtoppgjør mellom Riiber og Jens Lurås Oftebro, og Riiber avgjorde på den siste langsiden.

– Føler du deg ikke litt snytt når du ikke får bedre betalt for at du er en slik god skihopper?

– Jo, slik som i Seefeld-trippelen. Der blir jeg motarbeidet. Jeg skulle ha vunnet den trippelen enkelt om vi hadde et fair format, men for FIS (Det internasjonale skiforbundet) er det viktigere at de får flere nasjoner opp i toppen, og da driter de i om det er en ener der framme som er klart bedre enn alle andre. De vil ha duellene.

Fjern den

– Har kompaktøvelsen livets rett?

– Jeg synes at det er nok å ha i det verdenscupen og heller droppet det i VM- og OL-sammenheng. Da ville jeg heller ha kåret den beste kombinertløperen.

– Hva synes utøverne i de andre store nasjonene?

– Det var veldig mange som var positive i starten fordi de trodde at de faktisk hadde en sjanse, men de har heller oppdaget at det større motgang fordi utøverne som starter enda lenger bak, de tar også igjen de potensielt gode løperne. De har vel innsett at det ikke hjalp, og det er flere som er blitt negative. De har sett at de ikke utgjør noen stor forskjell, sier Riiber.

For Riiber gjenstår to konkurranser i mesterskapet. Først venter det en lagkonkurranse torsdag. Deretter er det individuell Gundersen lørdag. Begge gangene skal det hoppes i den store bakken.

Det blir Jarl Magnus Riibers to siste mesterskapsløp. Etter denne sesongen har sykdom tvunget ham til å legge opp.

