Pedersen fikk den siste plassen – disse hopper lagkonkurransen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det går fram av startlistene som ble publisert onsdag.

Forfang, Lindvik og Sundal var på forhånd ganske sikre kort på det norske laget, mens Robin Johansson og Robin Pedersen kjempet om den siste plassen.

Valget falt til slutt på Pedersen.

Forfang og Lindvik var med å ta gull i lagkonkurransen for blandet lag onsdag. Tidligere i mesterskapet vant Lindvik i normalbakken.

Halvor Egner Granerud tok sølv sammen med Forfang, Lindvik og Sundal for to år siden, men Granerud skadet seg før VM og måtte stå over.

Benjamin Østvold reiste onsdag hjem fra VM etter å ha fått beskjed om at han ikke var aktuell for de gjenstående konkurransene.

Lørdag er det individuelt renn i storbakken.

Les også: Ski-VM 2025, her er fullt program, dag for dag