Liverpool filleristet av PSG: – Ett av de største ranene jeg har sett

Dermed har Liverpool fordelen i åttedelsfinalen i mesterligaen. De rødkledde avslutter med hjemmekamp førstkommende tirsdag.

Målet kom etter 87 minutter og var i stor grad mot spillets gang. Darwin Núñez spilte ballen til Elliott, som skjøt i det lengste hjørnet. Matchvinneren hadde vært på banen i bare et snaut minutt.

– Det er et av de største ranene jeg har sett på veldig, veldig lang tid, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

For Liverpool ble til tider filleristet. Bare målene manglet for et svært offensivt PSG-lag. Gjestene slapp med skrekken da Khvicha Kvaratskhelias scoring etter et kvarter ble annullert for en hårfin offside.

Berget av Alisson

Liverpool har som vane å kontrollere kamper, men den første omgangen i Paris minnet om alt annet enn det. Hjemmelaget herjet, og det var nærmest utrolig at de ikke ledet. Liverpools sisteskanse Alisson Becker hadde flere sterke redninger og skal ha mesteparten av æren for det.

– Det er en rundspilling i Paris av det mange mener er Europas beste lag, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Etter pause sto Liverpool bedre imot i forsvar, men PSG fortsatte å presse. Keeper Alisson holdt gjestene inne i kampen.

Tøff trekning

Liverpool samlet flest poeng i ligaspillet og kvalifiserte seg direkte til åttedelsfinalen. Der ble det en tøff trekning i form av PSG, som slo Brest hele 10-0 sammenlagt i første utslagsrunde.

I hjemlig liga styrer både PSG og Liverpool mot tittelen. PSG står hittil uten tap i Ligue 1, mens Liverpool har tapt bare én seriekamp denne sesongen.

Vinneren av dobbeltoppgjøret møter enten Brugge eller Aston Villa i neste runde. Villa vant 3-1 på bortebane i første kamp tirsdag.

