Gullhåpet åpner opp om stressende snakk: – Har prøvd å skjerme meg mest mulig

Mosjøen-jenta falt og pådro seg den alvorlige kneskaden i et verdenscuprenn i tyske Hinzenbach i februar 2021. Det kostet henne blant annet deltakelsen i ski-VM i 2021.

I etterkant av den vonde opplevelsen var veien tilbake til hoppbakken én ting. En ekstra og ikke ubetydelig utfordring har det vært å finne trygghet i å sette nedslag igjen.

Den jobben har vært møysommelig og har tatt tid. Nå har Kvandal kommet langt.

– Jeg føler det er helt annerledes nå. Jeg har funnet ut av en del sentrale ting som har vært veldig viktig. Akkurat nå er det artigere enn noen gang å hoppe på ski, sier 23-åringen til NTB.

Stressende

VM-håpet er samtidig åpen om at hun har følt at omgivelsene har hatt øynene på henne underveis i prosessen.

– Det har vært veldig mye press rundt det, og da ender det kanskje med at du vil litt for mye. I stedet for å gjøre det på automatisk rytme, sier Kvandal.

– Føler du at det har vært veldig mye snakk om det også?

– Ja, uten tvil. Det har ikke gjort det lettere, sier Mosjøen-jenta ærlig.

– Du har blitt ekstra stresset av å høre all praten om det?

– Ja, men jeg har selvfølgelig prøvd å skjerme meg mest mulig. Samtidig har det med nedslag selvsagt vært et stort fokus for oss også. Vi vet jo at du må få god stil for å gjøre det bra. Men uansett hvor godt jeg har hoppet, har nedslaget vært fokus, liksom.

Jobben gjort

Landslagssjef Christian Meyer er tydelig på at Kvandal har jobbet systematisk og godt med utfordringen og frykten hun har stått overfor for.

– Vi har ikke kommet til veis ende, men det store målet hennes er nå (VM). Jeg har aldri sett henne bedre teknisk hva angår tilløp, flyfase og landing. Hun må bare stole på seg selv, sier han til NTB.

Meyer har svært ofte de siste årene tatt ned farten før Kvandal skal hoppe, for å forsikre seg om at den uhyre talentfulle Mosjøen-jenta ikke hopper for langt og får unødvendig trøbbel i landingen.

Nå er heller ikke slike grep like aktuelle lenger.

– Vi skal fortsette å følge med, men vi skal ikke gi bort lette poeng heller. Jobben min er enklere nå. Eirin er mer robust som utøver, sier Meyer.

– Med robusthet, snakket du fysisk eller mentalt?

– Mentalt. Hun har nå fått så mange repetisjoner på gode landinger. Det er det alt handler om. Alle som føler en utrygghet, trenger gode opplevelser og følelsen av mestring.

Onsdag kan Kvandal bidra til norsk gull i blandet lagkonkurranse i Trondheim.

