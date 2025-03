Verdensmester Lindvik kom sent i gang: – Jeg har alltid vært en liten bajas på ski

Lindvik er et aldri så lite stykke norsk idrettshistorie. Søndag fikk han sitt hattrickgull da han vant rennet i normalbakken i ski-VM i Trondheim. Fra før var han både verdensmester i skiflyging i Vikersund i 2022 og OL-mester i den store bakken i Beijing i 2022.

– Hvilken kar er du som får til dette? Ingenting tidligere i sesongen har tydet på at dette skulle skje?

– Nei, det..... Trening da kanskje? Nei, da. Det ligger en del jobb bak dette, og det er noe med mesterskap. Det ligger så høyt oppe på målsettingslisten at du klarer å skvise ut det siste lille.

Landslagstrener Magnus Breivik sa for noen uker siden at det var lite som tilsa at du skulle gjøre det skarpt i VM, men la samtidig til at «med Lindvik vet man aldri».

– He-he. Ja. Jeg vet at toppnivået er der oppe, men jeg har ikke fått vist det så ofte i vinter. Så har det blitt bedre og bedre etter hvert og helt perfekt i går.

God plan

Lindvik hevder hardnakket at han ikke har noen hemmelig oppskrift for å være best når det gjelder i en slik marginal idrett som hoppsporten er. Han vet ikke helt hva det skyldes at han er flink til å finne formen til riktig tid.

– Jeg har alltid en plan, og den forsøker jeg gjennomføre til punkt og prikke. Den største utfordringen i mesterskapet er presset utenfra, så det gjelder bare å konsentrere seg om det du gjør til vanlig.

– Har du vært alltid slik at du må være god når du må?

– Jeg begynte sent med hopping sammenlignet med mange andre. Jeg var vel en 11-12 år. De aller fleste starter jo når de er en fem-seks år. Men jeg har alltid gått på langrenn, jeg har stått på alpinski, jeg laget alltid hopp på hytta og har alltid vært en liten bajas på ski, og så en dag kom fatter'n hjem med hoppski, og da var det gjort. Da ble jeg bitt av basillen.

Adrenalin

Pappa Trond har for øvrig alltid vært svært ivrig. Han har også i perioder tilbudt sin hjelp til det norske støtteapparatet blant annet som smører.

– Han stiller opp i støtteapparatet om det trengs hjelp. Uten ham hadde jeg ikke vært her i dag.

Under mandagens pressetreff fortalte Lindvik om et sinnssykt adrenalinkick da han landet etter finalehoppet som ga VM-gull.

Det kan komme mer i storbakken. Du er normalt minst like god i store bakker?

– Ja. Jeg pleier som regel å være bedre i de store bakkene. Det blir digg. Vi må ta det som det kommer.

Før det blir storbakkerenn til helgen, venter det en lagkonkurranse onsdag.

– Vi har kommet oss fryktelig den siste tiden, og vi er i form. Jeg tror det kan bli bra i lagkonkurransen, sier Lindvik.

Det vil ikke overraske om det kommer et nytt hoppgull til Norge allerede onsdag. Det vil i så fall bli det tredje i dette mesterskapet.

